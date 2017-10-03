Смольный вновь проиграл арбитраж по делу о сносе корпусов Мытного двора
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд отказал петербургскому комитету по охране памятников (КГИОП) в кассационной жалобе по делу о сносе исторических зданий Мытного двора.
Об этом «Фонтанке» 3 октября сообщили градозащитники из группы «Центральный район за комфортную среду обитания». Решение апелляционной инстанции, вынесенное 24 мая 2017 года в пользу собственника зданий — компании «Евгеньевская дача», — было оставлено без изменений. Активисты надеются, что КГИОП сможет выиграть вторую кассацию.
Напомним, в январе суд первой инстанции обязал «Евгеньевскую дачу» в течение двух лет восстановить снесённый корпус Мытного двора на Старорусской улице. По закону о зонах охраны акционерному обществу пришлось бы построить двухэтажное здание с теми же габаритами, фасадами и конфигурацией кровли. Но застройщику удалось обжаловать это решение в апелляции.
Справка:
Мытный двор занимает квартал, ограниченный проспектом Бакунина, Евгеньевской и Старорусской улицами, а также Овсянниковским садом. До революции здесь находилось учреждение, взимавшее с купцов пошлину за доставку товара.
По данным СПАРК, «Евгеньевскую дачу» учредили «БФА Девелопмент» Людмилы Коган и «Рождественский квартал», который связан с бизнесом Станислава Яцубы, партнера экс-вице-губернатора Петербурга Виктора Яцубы. «БФА Девелопмент» сообщала, что вышла из проекта в 2009 году.
В 2014-м правительство Петербурга подписало с генконсулом США меморандум о строительстве на участке, занятом Мытным двором, нового здания американской дипмиссии, взамен того, которое оно сейчас занимает на Фурштатской улице. В нём фигурировал участок на Евгеньевской, 2. В сентябре того же года КГИОП зафиксировал незаконный снос корпуса на Евгеньевской улице, 2В, который выходил на Старорусскую улицу. Комитет предписал восстановить здание, а когда все сроки прошли – обратился с иском в суд.
После охлаждения отношений России и США планы строительства нового здания консульства отложили в долгий ящик, а участок отдали бизнесу.