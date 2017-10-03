Смольный вновь проиграл арбитраж по делу о сносе корпусов Мытного двора

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд отказал петербургскому комитету по охране памятников (КГИОП) в кассационной жалобе по делу о сносе исторических зданий Мытного двора.

Об этом «Фонтанке» 3 октября сообщили градозащитники из группы «Центральный район за комфортную среду обитания». Решение апелляционной инстанции, вынесенное 24 мая 2017 года в пользу собственника зданий — компании «Евгеньевская дача», — было оставлено без изменений. Активисты надеются, что КГИОП сможет выиграть вторую кассацию.

Напомним, в январе суд первой инстанции обязал «Евгеньевскую дачу» в течение двух лет восстановить снесённый корпус Мытного двора на Старорусской улице. По закону о зонах охраны акционерному обществу пришлось бы построить двухэтажное здание с теми же габаритами, фасадами и конфигурацией кровли. Но застройщику удалось обжаловать это решение в апелляции.