Компания «Строительный трест» продолжает строительство общеобразовательной школы в жилом квартале NEWПИТЕР

Еще
23:36 03.10.2017
Пришлите свою новость!
23:21
Путин попросил Полтавченко «строить для хоккеистов»
23:01
Чубайс рассказал о складном электробайке, сравнив его с айфоном
22:45
Российский рынок слияний и поглощений достиг максимума за 4 года благодаря «Роснефти»
22:24
Король Испании выступил против каталонского референдума
22:08
Минтранс: Судьба «ВИМ-авиа» — в руках кредиторов
21:55
В Эрмитаже рассказали, как врачи поставили диагноз мумии из Египта
21:40
«Автопарк № 6 “Спецтранс”» получил участок в Каменке под мусороперерабатывающий технопарк
21:29
Эксперта, проверявшего Европейский университет, связали с защитой диссертационной «липы»
21:20
На главу штаба Навального в Петербурге составляют протокол за нарушение порядка проведения митингов
21:07
Генпрокуратура сомневается в соответствии занимаемой должности главы Росавиации
20:04
“Фонтанка” за 60 секунд — 3 октября
19:59
Суд приговорил к сносу трехэтажный дом на Таллинском шоссе
19:41
Фурсенко о критике Путина: Диалог с президентом воспринял как конструктивную критику
19:40
Про основателя Playboy снимут фильм с Джаредом Лето
19:36
Новоиспечённые друзья-собутыльники из Сортавалы обокрали финна на 6000 евро
19:29
В среду в Петербурге снова будет дуть сильный ветер
19:11
Дело Улюкаева осталось без сечинских колбасок
19:06
Журналисты подсчитали зарплаты звезд и техперсонала в Голливуде
19:02
На «Коле» в ДТП погиб водитель и пострадали дети
18:55
Задержана координатор петербургского штаба Навального
18:48
Канадскому «акту Магнитского» предстоит получить одобрение Великобритании
18:37
Финская Tikkurila откроет в Ленобласти завод на 300 рабочих мест
18:27
Бомбы на Балтийском вокзале не нашли
18:15
В петербургский штаб Навального пришла полиция
18:13
Путин — Фурсенко: Молодец, Сергей. Истинно русская игра — футбол, а за «Зенит» 8 иностранцев играют
18:04
Фигуранты дела о расстреле ОМОНа не признали вину
17:36
Балтийский вокзал эвакуируют из-за подозрительного предмета в зале ожидания
17:35
Авторы «Форсажа» и «Дэдпула» снимут фильм про ёжика Соника
17:31
Саакашвили попросил у Украины политического убежища
17:23
Бывший агент ФБР взялся заново расследовать дело Анны Франк
17:12
МВД: Половину выявленных в соцсетях «групп смерти» курируют девушки до 18 лет
17:04
Путин назначил и.о. главы Дагестана Владимира Васильева
16:56
Смольный вновь проиграл арбитраж по делу о сносе корпусов Мытного двора
16:38
В Даламане ждут вылета две сотни клиентов «ВИМ-Авиа» из Петербурга
16:25
«Маяковскую» открыли на вход
16:24
Петербургская прокуратура проверит рэп-баттл депутатов Резника и Анохина
16:17
Кержаков отметит день рождения Путина матчем за клуб Кадырова против ветеранов Италии
16:11
«Маяковская» закрыта на вход, работает переход с «Площади Восстания»
16:09
В Google Play обнаружили вирус, который воровал пароли от мобильных банков
16:04
Задержанного в Петергофе ветерана Чернобыля оштрафовали на 5000 рублей
16:00
ЗВО: Суворовское училище переедет из дворца на Московский на осенних каникулах
15:58
Семья фигурантов дела вице-губернатора Оганесяна отпразднует Новый год раздельно
15:53
С почтового склада в Финляндии украли 2000 смартфонов на миллион евро
15:49
На реке Красненькой нашли нелегальную свалку строительных грунтов
15:43
В Петербурге наконец назначен новый начальник ГИБДД
15:35
ЕСПЧ обязал выплатить €20 тыс. за смерть онкобольной в тюремной больнице Петербурга
15:24
Погибших при теракте в петербургском метро помянули панихидой
15:19
В Петербурге направлено в суд дело о продаже «кардиологической плазмы»
14:47
В выявленном ФАС картельном сговоре о поставках для МВД обнаружились пять петербургских компаний
14:42
В Петербурге завтра включат регулярное отопление
14:37
Автору диссертации о власовцах отказали в степени доктора наук
14:37
«Жар-птица» из Новой Голландии осталась на картах Google и Yandex
14:27
Проверка на «Достоевской» завершена, опасных предметов на станции не нашли
14:22
В суд передано дело наркодилеров, делавших закладки в трех районах Петербурга
14:15
Трагедия в Лас-Вегасе заставила забыть петербуржцев о геополитике
14:15
В Петергофе полиция и ФСБ задержали иностранца на конференции по ликвидации АЭС
14:04
Вместо акции памяти Политковской у Соловецкого камня власти решили провести молодежный праздник
13:55
На российской границе поймали литовское авто с "начинкой" из 29 кг гаджетов
13:50
«Метрострой» претендует на контракт с «Северной верфью» на 6 миллиардов
13:43
«Достоевская» и переход на «Владимирскую» закрыты
13:41
Петербургский метрополитен не смог выбрать тренеров по досмотру с первого раза
13:39
В Петергофе за 120 миллионов продают почти 5 гектаров парка
13:21
Пресс-секретарь Полтавченко стал замглавы администрации губернатора Петербурга
13:16
Адвокат Улюкаева на суде раскрыл секрет операции «Бриллиант»
13:12
Кадыров восхитился силой духа «хрупкой девушки» Поклонской на тему «Матильды»
12:51
В Финляндии открыли Европейский центр по противодействию гибридным угрозам
12:44
Банк «Открытие» купил акции золотодобывающей компании с корнями в Петербурге
12:28
Глава Минобра похвалила Мединского за отсутствие в его диссертации плагиата
12:11
Минюст за неделю до «маски-шоу» потребовал закрыть тренинговую компанию «Зеора»
11:59
США вышлют 60% кубинских дипломатов после скандала с «акустическим оружием»
Предыдущие новости
Архив материалов
Строительство Публикуется на правах рекламы
Публикуется на правах рекламы
Версия для печати
03.10.2017 16:45

Компания «Строительный трест» продолжает строительство общеобразовательной школы в жилом квартале NEWПИТЕР

Компания «Строительный трест» продолжает строительство общеобразовательной школы в жилом квартале NEWПИТЕР
АО «Строительный трест»

Компания «Строительный трест» продолжает возведение общеобразовательной школы на 550 мест в жилом квартале NEWПИТЕР в Новоселье.

В настоящее время завершены работы по устройству фундамента, ведется заливка стен подвала и чаши бассейна.

Напомним, общеобразовательная школа общей площадью более 12 тысяч кв. метров будет построена по программе «Социальные объекты в обмен на налоги».

В здании новой школы будет располагаться 22 учебных класса, спортивный зал со всем необходимым оборудованием, просторный актовый зал, бассейн, медицинский кабинет и столовая.

На пришкольной территории будет создано пять игровых площадок для отдыха детей разной возрастной категории, а также спортивная зона с универсальной площадкой для игры в настольный теннис и школьным стадионом с беговыми дорожками, ямой для прыжков в длину и полосой препятствий.

Школа рассчитана на 550 учеников, из которых 200 – учащиеся начальной школы. Планируемый срок открытия – сентябрь 2019 года.

Справка о компании АО «Строительный трест»


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Новости компаний
АО «Строительный трест»
03.10.2017 16:45

Компания «Строительный трест» продолжает строительство общеобразовательной школы в жилом квартале NEWПИТЕР

Компания «Строительный трест» продолжает возведение общеобразовательной школы на 550 мест в жилом квартале NEWПИТЕР в Новоселье.
ГК «Эталон»
03.10.2017 15:38

АО «Эталон ЛенСпецСМУ» запускает новый продукт «Ипотека в рассрочку»

С 1 октября 2017 года все покупатели квартир «Эталон ЛенСпецСМУ» могут воспользоваться новой кредитной программой от Сбербанка под названием «Ипотека в рассрочку»
Фото: Сергей Коньков/«Деловой Петербург»
03.10.2017 15:16

Рикардо Бофилл стал почетным гостем выставки «Наследие: инвестиции в искусство»

Финская компания «ЮИТ Санкт-Петербург» поддержала проведение выставки «Наследие: инвестиции в искусство», организованной газетой «Деловой Петербург». Всемирно известный архитектор Рикардо Бофилл, автор архитектурной концепции и проекта элитного жилого комплекса «Смольный проспект» стал почетным гостем мероприятия
Материалы рубрики
Новости
Статьи
«Квадрат» элитного жилья в Петербурге в среднем стоит 331 тысячу рублей
В Овсянниковском саду митинговали против строительства в Мытном дворе
Город потратит почти 4 млрд рублей на выкуп 800 квартир
На намыве построят первый гипермаркет
Госстройнадзор: Проекты возле аэропортов и аэродромов рискуют потерять разрешения на строительство
На Тосиной улице построят 40 тысяч метров жилья
В Смольном обсудили проект отеля в Парголово на 1000 номеров
В Смольном одобрили строительство двух храмов
Комиссия по землепользованию и застройке одобрила проект «Югтаун» в Шушарах
На Митрофаньевском остановили незаконное строительство
ЖК «Крылья» на Пулковском шоссе: полетели жить, мечтать, творить
Инвесторам предлагают вкладываться в апартаменты
«Таунхаус в городе – не роскошь»
Всё лучшее - детям
Как Петербург Москву обогнал
Ипотека вернула покупателей новостроек
Природа круглый год, а не только на каникулах
Новостройки-2018: север против юга
«Яркий – живи ближе к городу»
Дома из железобетона ГК «УНИСТО Петросталь» превосходят монолитные по звуко- и теплоизоляции
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Путин — Фурсенко: Молодец, Сергей. Истинно русская игра — футбол, а за «Зенит» 8 иностранцев играют

Погибших при теракте в петербургском метро помянули панихидой

Константин Селин/"Фонтанка.ру"

Трагедия в Лас-Вегасе заставила забыть петербуржцев о геополитике

Новости компаний
АО «Строительный трест»
03.10.2017 16:45
Компания «Строительный трест» продолжает строительство общеобразовательной школы в жилом квартале NEWПИТЕР
Компания «Строительный трест» продолжает возведение общеобразовательной школы на 550 мест в жилом квартале NEWПИТЕР в Новоселье.
ГК «Эталон»
03.10.2017 15:38
АО «Эталон ЛенСпецСМУ» запускает новый продукт «Ипотека в рассрочку»
С 1 октября 2017 года все покупатели квартир «Эталон ЛенСпецСМУ» могут воспользоваться новой кредитной программой от Сбербанка под названием «Ипотека в рассрочку»
Фото: Сергей Коньков/«Деловой Петербург»
03.10.2017 15:16
Рикардо Бофилл стал почетным гостем выставки «Наследие: инвестиции в искусство»
Финская компания «ЮИТ Санкт-Петербург» поддержала проведение выставки «Наследие: инвестиции в искусство», организованной газетой «Деловой Петербург». Всемирно известный архитектор Рикардо Бофилл, автор архитектурной концепции и проекта элитного жилого комплекса «Смольный проспект» стал почетным гостем мероприятия
Компания Setl City
03.10.2017 11:51
Минстрой назвал образцовым проект строительства школы в ЖК «Вена»
Минстрой России признал экономически эффективной проектную документацию для школы на 600 мест, построенной Setl City в ЖК «Вена» микрорайона «Семь столиц» в Кудрово
ГК «Эталон»
03.10.2017 11:13
Открыты продажи паркингов в 3 корпусе ЖК «Самоцветы» от «Эталон ЛенСпецСМУ»
2 октября открылись продажи машиномест в подземном паркинге 3 корпуса ЖК «Самоцветы», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» возводит на Васильевском острове, на пересечении Уральской улицы и набережной реки Смоленки
ПАО «Группа ЛСР»
02.10.2017 16:38
«Группа ЛСР» возглавила рейтинг застройщиков России
Портал «Единый реестр застройщиков» опубликовал свежий рейтинг девелоперов России по объемам текущего строительства, который составляется при поддержке Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА). Первое место в нем в очередной раз заняла «Группа ЛСР»
ГК «ЦДС»
02.10.2017 12:17
ЦДС построит детский сад в Кудрово
Группа ЦДС приступила к строительству детского сада на 160 мест в Кудрово. Ввод учебного заведения в эксплуатацию состоится в IV квартале 2018 года.
ГК «Эталон»
02.10.2017 11:36
Аккредитован жилой комплекс Fusion от «Эталон ЛенСпецСМУ»
ПАО Сбербанк аккредитовал жилой комплекс Fusion, который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» возводит в Выборгском районе Санкт-Петербурга в пяти минутах ходьбы от станции метро «Выборгская» всего в 400 метрах от Петроградской стороны.
Компания Setl City
02.10.2017 11:15
В ЖК «Вена» начал работу третий детский сад
Детский сад с бассейном, построенный компанией Setl City на пересечении улиц Венской и Центральной в ЖК «Вена» микрорайона «Семь столиц» в Кудрово, принял первых малышей. Он рассчитан на 140 ребят
Компания Л1
02.10.2017 10:22
ЖК «Лондон Парк» получил положительные заключения по 3 и 4 корпусам
Компания Л1 получила от ПАО «Ленэнерго» акт о соответствии техническим условиям корпусов 3 и 4 (секции 3-14) жилого комплекса «Лондон Парк» для присоединения построенного объекта к постоянной схеме электроснабжения
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.