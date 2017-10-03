Компания «Строительный трест» продолжает строительство общеобразовательной школы в жилом квартале NEWПИТЕР

Компания «Строительный трест» продолжает возведение общеобразовательной школы на 550 мест в жилом квартале NEWПИТЕР в Новоселье.

В настоящее время завершены работы по устройству фундамента, ведется заливка стен подвала и чаши бассейна.

Напомним, общеобразовательная школа общей площадью более 12 тысяч кв. метров будет построена по программе «Социальные объекты в обмен на налоги».

В здании новой школы будет располагаться 22 учебных класса, спортивный зал со всем необходимым оборудованием, просторный актовый зал, бассейн, медицинский кабинет и столовая.

На пришкольной территории будет создано пять игровых площадок для отдыха детей разной возрастной категории, а также спортивная зона с универсальной площадкой для игры в настольный теннис и школьным стадионом с беговыми дорожками, ямой для прыжков в длину и полосой препятствий.

Школа рассчитана на 550 учеников, из которых 200 – учащиеся начальной школы. Планируемый срок открытия – сентябрь 2019 года.

Справка о компании АО «Строительный трест»