В Доломане ждут вылета две сотни клиентов «Вим-Авиа» из Петербурга

Минтранс, Росавиация и Ростуризм практически закончили операцию по вывозу застрявших из-за краха авиакомпании «ВИМ-Авиа» за границей российских туристов. 3 октября из Турции вернутся последние задержавшиеся петербургские путешественники.

Как сообщает пресс-служба Ростуризма, на вторник с просроченной датой вылета в Анталье остается 220 человек из регионов России. А в Даламане ждет самолета 201 турист из Санкт-Петербурга. У людей на руках имеются обратные билеты, и сегодня вечером они будут доставлены домой.

Всего за сутки со 2 по 3 октября бортами российских и иностранных авиакомпаний перевезено 5013 туристов – клиентов «ВИМ-Авиа», из которых более 4800 человек доставили на родину из-за рубежа. Все туристы из Москвы, дата вылета которых была просрочена, уже благополучно вернулись домой.

В настоящий момент на отдыхе за пределами родины остаются 10,5 тыс. туристов – клиентов «ВИМ-Авиа». Всех их планируется перевезти в плановые сроки рейсами других авиакомпаний.