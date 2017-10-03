В Доломане ждут вылета две сотни клиентов «Вим-Авиа» из Петербурга
Минтранс, Росавиация и Ростуризм практически закончили операцию по вывозу застрявших из-за краха авиакомпании «ВИМ-Авиа» за границей российских туристов. 3 октября из Турции вернутся последние задержавшиеся петербургские путешественники.
Как сообщает пресс-служба Ростуризма, на вторник с просроченной датой вылета в Анталье остается 220 человек из регионов России. А в Даламане ждет самолета 201 турист из Санкт-Петербурга. У людей на руках имеются обратные билеты, и сегодня вечером они будут доставлены домой.
Всего за сутки со 2 по 3 октября бортами российских и иностранных авиакомпаний перевезено 5013 туристов – клиентов «ВИМ-Авиа», из которых более 4800 человек доставили на родину из-за рубежа. Все туристы из Москвы, дата вылета которых была просрочена, уже благополучно вернулись домой.
В настоящий момент на отдыхе за пределами родины остаются 10,5 тыс. туристов – клиентов «ВИМ-Авиа». Всех их планируется перевезти в плановые сроки рейсами других авиакомпаний.
Справка:
О серьёзных проблемах «ВИМ-Авиа» стало известно 23 сентября (хотя задержки как чартеров, так и регулярных рейсов у компании начались с лета). Тогда в Домодедово из-за долгов перед поставщиками топлива задержали первые 19 рейсов. Проверка привела к возбуждению уголовного дела по статье «мошенничество», аресту гендиректора и главбуха компании, а также бегству владельца «ВИМ-Авиа» за границу. Отдуваться за них пришлось министру транспорта, которому президент РФ влепил дисциплинарное взыскание за ситуацию с авикомпанией.
На срочном совещании Росавиации удалось договориться с семью компаниями об осуществлении внутренних рейсов за «ВИМ-Авиа»: их будут осуществлять «Уральские авиалинии», «АйФлай», «Ред Вингс», «НордСтар», «ИКАР», «Северный ветер» и «Якутия». Часть расходов на полеты в том числе и бортами «ВИМ-Авиа», где было введено внешнее управление, возложили на «Аэрофлот». Несколько сотен туристов удостоились полета самолетами президентского отряда.