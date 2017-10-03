Еще
16:43 03.10.2017
Пришлите свою новость!
16:38
В Доломане ждут вылета две сотни клиентов «Вим-Авиа» из Петербурга
16:25
«Маяковскую» открыли на вход
16:24
Петербургская прокуратура проверит рэп-баттл депутатов Резника и Анохина
16:17
Кержаков отметит день рождения Путина матчем за клуб Кадырова против ветеранов Италии
16:11
«Маяковская» закрыта на вход, работает переход с «Площади Восстания»
16:09
В Google Play обнаружили вирус, который воровал пароли от мобильных банков
16:04
Задержанного в Петергофе ветерана Чернобыля оштрафовали на 5000 рублей
16:00
ЗВО: Суворовское училище переедет из дворца на Московский на осенних каникулах
15:58
Семья фигурантов дела вице-губернатора Оганесяна отпразднует Новый год раздельно
15:53
С почтового склада в Финляндии украли 2000 смартфонов на миллион евро
15:49
На реке Красненькой нашли нелегальную свалку строительных грунтов
15:43
В Петербурге наконец назначен новый начальник ГИБДД
15:35
ЕСПЧ обязал выплатить €20 тыс. за смерть онкобольной в тюремной больнице Петербурга
15:24
Погибших при теракте в петербургском метро помянули панихидой
15:19
В Петербурге направлено в суд дело о продаже «кардиологической плазмы»
14:47
В выявленном ФАС картельном сговоре о поставках для МВД обнаружились пять петербургских компаний
14:42
В Петербурге завтра включат регулярное отопление
14:37
Автору диссертации о власовцах отказали в степени доктора наук
14:37
«Жар-птица» из Новой Голландии осталась на картах Google и Yandex
14:27
Проверка на «Достоевской» завершена, опасных предметов на станции не нашли
14:22
В суд передано дело наркодилеров, делавших закладки в трех районах Петербурга
14:15
Трагедия в Лас-Вегасе заставила забыть петербуржцев о геополитике
14:15
В Петергофе полиция и ФСБ задержали иностранца на конференции по ликвидации АЭС
14:04
Вместо акции памяти Политковской у Соловецкого камня власти решили провести молодежный праздник
13:55
На российской границе поймали литовское авто с "начинкой" из 29 кг гаджетов
13:50
«Метрострой» претендует на контракт с «Северной верфью» на 6 миллиардов
13:43
«Достоевская» и переход на «Владимирскую» закрыты
13:41
Петербургский метрополитен не смог выбрать тренеров по досмотру с первого раза
13:39
В Петергофе за 120 миллионов продают почти 5 гектаров парка
13:21
Пресс-секретарь Полтавченко стал замглавы администрации губернатора Петербурга
13:16
Адвокат Улюкаева на суде раскрыл секрет операции «Бриллиант»
13:12
Кадыров восхитился силой духа «хрупкой девушки» Поклонской на тему «Матильды»
12:51
В Финляндии открыли Европейский центр по противодействию гибридным угрозам
12:44
Банк «Открытие» купил акции золотодобывающей компании с корнями в Петербурге
12:28
Глава Минобра похвалила Мединского за отсутствие в его диссертации плагиата
12:11
Минюст за неделю до «маски-шоу» потребовал закрыть тренинговую компанию «Зеора»
11:59
США вышлют 60% кубинских дипломатов после скандала с «акустическим оружием»
11:49
АТОР: Волнения в Барселоне не беспокоят российских туристов
11:30
Минздрав передумал наказывать родителей за отказ прививать детей
11:22
Facebook: Российскую рекламу во время выборов в США показали 10 миллионам
11:17
Перекресток Гастелло и Ленсовета затопило из-за коммунальной аварии
10:56
Житель Твери ищет петербуржца, чей угнанный автомобиль он купил 5 лет назад
10:51
Очевидцы: На красной и оранжевой линиях метро в Петербурге утром пробки
10:50
Благотворительная организация «Каритас» открыла пункт бесплатной консультативной социальной помощи
10:45
Минэнерго: Добыть баррель нефти в России стоит от 3 до 8 долларов
10:41
ВАК о диссертации Мединского: Он не открыл ничего нового
10:40
Самая доступная квартира в Калининском районе стоит менее 2 млн рублей
10:15
В петербургской квартире нашли мёртвого финского бизнесмена
10:10
Петербурженки завоевали все медали международного турнира по трейл-ориентированию
10:01
Два десятка тонн омывайки на метаноле изъяли полицейские в Петербурге
09:53
Судимый лужанин учил воровать несовершеннолетнего
09:36
«Барбоскиных» задержали на таможне в Петербурге
09:30
Минобороны РФ: В Сирии ликвидировали семь полевых командиров ИГ
09:19
Студентку петербургского техникума изнасиловали в Отрадном
09:10
Бобы за 48 миллионов обернулись для крымчанки уголовным делом в Петербурге
09:01
В полночь на Карповке четырем активисткам не дали раздать листовки о митинге Навального
08:46
Роспотребнадзор: Спиннеры безопасны для детской психики
08:34
Полуобнаженную пенсионерку с признаками изнасилования нашли в Невском районе Петербурга
08:27
В США возбудили первое в истории дело о мошенничестве с криптовалютой
08:23
В гаражах на Пороховых нашли тело с проволокой на шее
08:17
Двое оставили таксиста без машины в Колпино
08:08
Минобороны РФ: Научно-исследовательский флот страны в «катастрофическом состоянии»
07:39
Полиция: Стрелок в Лас-Вегасе действовал в одиночку
01:12
В “Авроре” покажут новую американскую документалистику
00:33
В России в 2018 году появится система мгновенных переводов между банками
00:03
В США умер рок-музыкант Том Петти
02/10
СМИ узнали секретные показания генерала ФСБ по делу Улюкаева
02/10
Фонд национального благосостояния за месяц уменьшился почти на 3 млрд долларов
02/10
АТОР: Самолеты «ВИМ-авиа» завершили перелеты из Турции в Москву
02/10
На президентские гранты подали заявки 9,5 тыс. НКО
Предыдущие новости
Архив материалов
Туризм
Версия для печати
03.10.2017 16:38

В Доломане ждут вылета две сотни клиентов «Вим-Авиа» из Петербурга

Минтранс, Росавиация и Ростуризм практически закончили операцию по вывозу застрявших из-за краха авиакомпании «ВИМ-Авиа» за границей российских туристов. 3 октября из Турции вернутся последние задержавшиеся петербургские путешественники.

Как сообщает пресс-служба Ростуризма, на вторник с просроченной датой вылета в Анталье остается 220 человек из регионов России. А в Даламане ждет самолета 201 турист из Санкт-Петербурга. У людей на руках имеются обратные билеты, и сегодня вечером они будут доставлены домой.

Всего за сутки со 2 по 3 октября бортами российских и иностранных авиакомпаний перевезено 5013 туристов – клиентов «ВИМ-Авиа», из которых более 4800 человек доставили на родину из-за рубежа. Все туристы из Москвы, дата вылета которых была просрочена, уже благополучно вернулись домой.

В настоящий момент на отдыхе за пределами родины остаются 10,5 тыс. туристов – клиентов «ВИМ-Авиа». Всех их планируется перевезти в плановые сроки рейсами других авиакомпаний.

Справка:

О серьёзных проблемах «ВИМ-Авиа» стало известно 23 сентября (хотя задержки как чартеров, так и регулярных рейсов у компании начались с лета). Тогда в Домодедово из-за долгов перед поставщиками топлива задержали первые 19 рейсов. Проверка привела к возбуждению уголовного дела по статье «мошенничество», аресту гендиректора и главбуха компании, а также бегству владельца «ВИМ-Авиа» за границу. Отдуваться за них пришлось министру транспорта, которому президент РФ влепил дисциплинарное взыскание за ситуацию с авикомпанией.

На срочном совещании Росавиации удалось договориться с семью компаниями об осуществлении внутренних рейсов за «ВИМ-Авиа»: их будут осуществлять «Уральские авиалинии», «АйФлай», «Ред Вингс», «НордСтар», «ИКАР», «Северный ветер» и «Якутия». Часть расходов на полеты в том числе и бортами «ВИМ-Авиа», где было введено внешнее управление, возложили на «Аэрофлот». Несколько сотен туристов удостоились полета самолетами президентского отряда.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Компания Аэрофлот
02.10.2017 15:27

Аэрофлот наградил победителей конкурса «Лучший по профессии»

Два петербуржца получили призовые места на конкурсе «Лучший по профессии», который проводила авиакомпания «Аэрофлот» среди диспетчеров собственных продаж
Авиакомпания «Победа»
28.09.2017 10:15

Boeing рассчитал оптимальный размер багажа для «Победы»

В октябре 2017 года авиакомпания «Победа» намерена снизить свой базовый тариф почти на 20 процентов и изменить правила по перевозке багажа.
Авиакомпания «Победа»
26.09.2017 17:47

Лица «Победы»: авиакомпания выбрала бренд-амбассадоров компании

Авиакомпания «Победа» вместе с пассажирами выбрала бренд-амбассадоров компании, которые станут ее официальными представителями в течения года.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В Доломане ждут вылета две сотни клиентов «Вим-Авиа» из Петербурга
Среди ТОР-30 самых посещаемых туристами городов в 2016 году российских нет
Пулково может внедрить систему self-connect для развития трансферных перевозок
Самолеты из Пулково будут больше летать в Европу и Китай
АТОР: 300 туристов с билетами «ВИМ-Авиа» застряли на Тенерифе
«ВИМ-Авиа»: Мы выплатили 60 млн рублей в счет долгов по зарплате
Космическая кругосветка от Сергея Рязанского
«ВИМ-авиа» задерживает все четыре сегодняшних рейса из Пулково
Прокуратура наказала Росавиацию за задержки «ВИМ-Авиа»
Ассоциация туроператоров рассказала, какие страны легче выдают «длинный» шенген
Как Петербург вручал и получал туристический «Оскар»
Пулково приготовилось к взлету
На выходные - в лето
Как заработать в Арктике?
Перевозчикам вставили палки в колеса
Как получить американскую визу после 1 сентября
Зимний Петербург вызывает Москву
«Синий динозавр» с «Фонтанка-SUP» доплыл до границы с Финляндией
Туроператоры в ожидании безвизового беспредела
Бабушка без провожатых
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Погибших при теракте в петербургском метро помянули панихидой

Константин Селин/"Фонтанка.ру"

Трагедия в Лас-Вегасе заставила забыть петербуржцев о геополитике

Красимир Врански

АТОР: Волнения в Барселоне не беспокоят российских туристов

Новости компаний
Компания Аэрофлот
02.10.2017 15:27
Аэрофлот наградил победителей конкурса «Лучший по профессии»
Два петербуржца получили призовые места на конкурсе «Лучший по профессии», который проводила авиакомпания «Аэрофлот» среди диспетчеров собственных продаж
Авиакомпания «Победа»
28.09.2017 10:15
Boeing рассчитал оптимальный размер багажа для «Победы»
В октябре 2017 года авиакомпания «Победа» намерена снизить свой базовый тариф почти на 20 процентов и изменить правила по перевозке багажа.
Авиакомпания «Победа»
26.09.2017 17:47
Лица «Победы»: авиакомпания выбрала бренд-амбассадоров компании
Авиакомпания «Победа» вместе с пассажирами выбрала бренд-амбассадоров компании, которые станут ее официальными представителями в течения года.
«Аэрофлот»
26.09.2017 13:15
«Аэрофлот» получил рейтинг 5 звезд от американской ассоциации APEX
Американская авиационная ассоциация APEX присвоила «Аэрофлоту» высшую оценку сервиса «пять звезд». Торжественная церемония APEX EXPO Awards состоялась 25 сентября в Лос-Анджелесе
25.09.2017 10:00
«Уральские авиалинии» объявляют сезон распродаж
Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает традиционный SALE «Выбери свою зиму»
Авиакомпания «Уральские авиалинии»
20.09.2017 10:31
«Уральские авиалинии» снизили цены на полеты в Тель-Авив
Авиакомпания «Уральские авиалинии» объявляет о снижении цен на все рейсы в Тель-Авив
pixabay.com
18.09.2017 11:33
Aiva Mobile выпустил «двойную сим-карту» для звонков в Армению без роуминга
Российская компания «Межрегиональный Транзит Телеком» (МТТ), развивающая мобильного оператора Aiva Mobile, вышла на рынок Армении.
Аэрофлот
14.09.2017 16:47
Аэрофлот провел конкурс шеф-поваров для создания меню бизнес-класса
Аэрофлот во второй раз провел всероссийский конкурс молодых шеф-поваров «На высоте»
Авиакомпания «Победа»
14.09.2017 13:22
«Победа» перевезла 3 000 000 пассажиров с начала 2017 года
Малобюджетная авиакомпания «Победа» перевезла 3 000 000 пассажиров с начала 2017 года. Юбилейный пассажир был зарегистрирован 14 сентября на рейсе DP163 Москва-Астрахань
Авиакомпания «Уральские авиалинии»
13.09.2017 13:06
«Уральские авиалинии» - лауреат Премии «Лидеры Безопасности»
Авиакомпания «Уральские авиалинии» стала лучшей компанией 2017 года по результатам ежегодной Премии «SafetyLeadersAward» в категории «Безопасность на транспорте: авиационная безопасность»
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.