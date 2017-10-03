Петербургская прокуратура проверит рэп-баттл депутатов Резника и Анохина

Вместо того, чтобы проверить рэп-баттл Оксимирона и Гнойного по запросу депутата петербургского ЗакСа Андрея Анохина, прокуроры будут искать экстремизм в словесном поединке парламентариев. Об этом Анохину сообщили в Генеральной прокуратуре.

Ранее единоросс просил проверить, нет ли экстремизма в нашумевшем рэп-баттле Оксимирона и Гнойного – якобы таким образом депутат сможет понять, какие выражения можно использовать в баттлах, а какие нет.

«Меня лично ничего не задело в этом баттле, мне было интересно его смотреть. У меня нет претензий, но есть большое желание, чтобы это было проверено с точки зрения закона представителями государственной власти, чтобы мы понимали степень нашей ответственности и то, насколько свободными мы можем быть в рэп-баттлах», – объяснял он свою позицию.

Как говорится в ответе, пришедшем в Законодательное собрание 2 октября, вместо того, чтобы изучить уже опубликованный ролик баттла, как просил единоросс, Генпрокуратура поручила петербургским коллегам проверить, не будет ли экстремизма в дебатах Резника и Анохина. Предполагается, что они пройдут в рэп-формате 5 октября в одном из петербургских клубов. Теперь, впрочем, Анохин уверяет, что именно такой реакции он и ожидал от надзорного органа: «Я и хотел, чтобы наш баттл проверили, чтобы определить правила проведения рэп-баттлов вообще», – заявил он «Фонтанке». Тем не менее он отметил, что не собирается показывать прокурорам текст своего выступления заранее, так как он его уже учит.