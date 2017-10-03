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03.10.2017 16:17

Кержаков отметит день рождения Путина матчем за клуб Кадырова против ветеранов Италии

Футбольный матч между командой главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова и ветеранами сборной Италии состоится в Грозном 7 октября. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, встреча пройдет в честь дня рождения президента России Владимира Путина.

Команда Кадырова называется «Лидер». В нее войдут бывший футболист «Зенита», а ныне координатор юношеских команд петербургского клуба Александр Кержаков, экс-спартаковец Валерий Карпин, действующие игроки клуба РФПЛ «Ахмат» (конкретные имена не называются) и высокопоставленные лица республики.

За команду ветеранов сборной Италии сыграют 42-летний Стефано Фьоре (двукратный победитель Кубка УЕФА, серебряный призер Евро-2000), 41-летний Массимо Оддо (чемпион Италии – 2011, победитель Лиги чемпионов – 2007, чемпион мира – 2006), 52-летний Сальваторе Скиллачи (двукратный обладатель Кубка УЕФА 1990 и 1994 годов, бронзовый призер чемпионата мира – 1990) и другие.

Встреча пройдет на стадионе «Ахмат-Арена», вмещающем 30 тыс. зрителей.

Это уже вторая подобная игра между командой Кадырова и сборной ветеранов итальянского футбола, проходящая в Грозном. В 2015 году товарищеский матч между ними завершился со счетом 4:1 в пользу кадыровского «Лидера».


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