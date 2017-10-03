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03.10.2017 16:09

В Google Play обнаружили вирус, который воровал пароли от мобильных банков

Разработчики антивируса ESET сообщили об обнаружении в магазине Google Play банковского трояна BankBot, который предназначен для сбора логинов и паролей от мобильных приложений банков.

Как говорится в сообщении компании от 3 октября, впервые о вирусной программе стало известно еще в начале 2017 года. В новой реинкарнации она скрывается под видом игры Jewels Star Classic и маскирует свою активность под служебные сообщения Google.

«Когда пользователь скачивает Jewels Star Classic, на его устройстве оказывается не только игра, но и вредоносные компоненты. Через 20 минут после первого запуска приложения на экране устройства появляется сообщение с предложением активировать службу Google Service в меню специальных возможностей Android», – рассказали разработчики. Активировав службу, пользователь предоставит вредоносной программе полную свободу действий на устройстве.

Программа разрешает установку приложений из неизвестных источников, активирует права администратора для BankBot и устанавливает BankBot в качестве приложения для обмена SMS по умолчанию. После этого программа начинает работать над кражей банковских карт владельца устройства.

Как уточнили в ESET, они уже сообщили об угрозе в Google и приложение убрали, но его уже успели установить примерно 5 тыс. пользователей.


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