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03.10.2017 16:08

ЖК «Крылья» на Пулковском шоссе: полетели жить, мечтать, творить

В Московском районе - районе широких проспектов и площадей, замечательных архитектурных ансамблей, живописных парков и скверов, - к концу 2019 года группа компаний «КВС» возведет новый жилой комплекс комфорт-класса*
ЖК «Крылья» на Пулковском шоссе: полетели жить, мечтать, творить
ГК «КВС»

Простор для творчества

Двухсекционный жилой дом в стиле неоклассики будет насчитывать 23 этажа, обещая жителям прекрасные виды на Санкт-Петербург. В здании запроектировано всего 316 квартир – от студий (свыше 22,6 кв. м) до четырехкомнатных квартир площадью более 100 кв.м.

Покупателей ждут квартиры разнообразных планировок с потолками 2,7 м, с широкими комнатами и большими кухнями, прихожими и удобными санузлами. На самом верхнем этаже «КВС» обещает трехметровые потолки.

Во всех квартирах будет выполнена качественная чистовая отделка светлых «природных» тонов по авторскому дизайн-проекту. В комнатах, кухнях и прихожих стены оклеят виниловыми обоями, на полу уложат износостойкий ламинат. Пол и стены в санузлах облицуют керамической плиткой из последних коллекций. Также санузлы оснастят полным комплектом сантехники, проведут выход под стиральную машину.

Квартиры в ЖК «Крылья» будут полностью готовы к проживанию с момента получения ключей. Новоселам не нужно тратить деньги, время и нервы на ремонт. Все уже сделано – аккуратно, из хороших отделочных материалов, руками профессионалов.

Уютный дом начинается с уютной парадной  

Функциональности и оформлению парадных в новом жилом проекте компания «КВС» уделяет особое внимание. Отделка выполняется по авторскому дизайн-проекту, разработанному специально для ЖК «Крылья», с использованием только качественных и безопасных материалов.

Полы в парадных будут покрыты нескользящим керамогранитом. Противоскользящее покрытие запроектировано на крыльце и пандусах. На потолке установят негорючие модульные системы «Грильято» и «Армстронг».

В оформлении стен используют улучшенную штукатурку типа «шагрень» и штукатурку под кирпич светлых тонов, безопасное каленое стекло с декором, зеркала. В доме установят бесшумные лифты немецкой марки Steimberg с дизайнерской отделкой кабин.

Стеклянные входные двери подчеркнут неоклассический стиль фасада здания. Максимальное использование света визуально увеличивает пространство и делает холлы более теплыми и уютными. Освещение в парадных будет светодиодным, светильники встроят в потолочные системы. Для сбережения энергии они автоматически выключаются с наступлением рассвета и вновь включаются вечером.

Нескучный двор 

Уютное, продуманное пространство двора -  еще одна отличительная особенность жилого комплекса «Крылья». Территорию огородят, будет организован контроль доступа, своя парковка на 183 места. 

Для малышей организуют современные безопасные площадки для игр. Появятся площадки для отдыха и занятий спортом для взрослых.

Ландшафтный дизайн территории разработает садовая компания «Нескучный сад». Неповторимую атмосферу двора создадут широкие тротуары и эксклюзивные светильники.

Хороший дом в хорошем районе  – что еще нужно человеку для счастья? 

Жилой комплекс «Крылья» строится в районе с развитой социальной, бытовой и коммерческой инфраструктурой. Здесь есть все, из чего складывается ежедневный комфорт для детей и взрослых – поликлиники, аптеки, школы и детские сады. Рядом с жилым комплексом строится детский сад, а вскоре появятся еще один садик и современная школа.

В районе развита торговая инфраструктура. Напротив «Крыльев» располагается торгово-развлекательный центр «Лето» – это около 200 магазинов, гарантирующих отличный шопинг, а также широкий спектр развлечений – каток, семейный парк активного отдыха JOKI JOYA, сад бабочек, батутный парк и кинотеатр. Неподалеку находится крупный комплекс «Континент». 

Район, где вырастет новый жилой комплекс, отличает прекрасная транспортная доступность, разветвленная сеть маршрутов общественного транспорта.

«Крылья» располагаются в пешей доступности от станции метро «Звездная», до метро «Московская» – 5 минут общественным транспортом. Буквально в паре минут езды на автомобиле находятся развязки Кольцевой автодороги и Западного скоростного диаметра, по которым можно быстро и, как правило, без пробок попасть в любой район Санкт-Петербурга.

За полчаса на автомобиле или общественным транспортом можно добраться до блистательных пригородов – Петергофа, Стрельны, Пушкина с их неповторимыми архитектурными и историческими памятниками и великолепными парками. До аэропорта «Пулково» на автомобиле – всего 10 минут.

Благоприятный экологический фон району, где возводится ЖК «Крылья», обеспечивают многочисленные благоустроенные парки, скверы, сады.

Продажа квартир в «Крыльях» будет открыта в ноябре, а пока в Отделе продаж «КВС» можно получить подробную информацию о жилом комплексе и присмотреть квартиру.

 

*На правах рекламы

 


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