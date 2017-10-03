Задержанного в Петергофе ветерана Чернобыля оштрафовали на 5000 рублей

Ветеран Чернобыля и гражданин Литвы Владимир Кузнецов, задержанный ФСБ и миграционной полицией на конференции в Петергофе, отпущен на свободу. Он получил штраф в 5000 рублей.

«Участник конференции из Литвы отпущен из полиции, штраф 5000 руб., административный протокол будет оспорен в суде. Организатор (конференции) говорит, что одинаковое письмо было направлено в посольства в Литве и в США, в письме был запрос на гуманитарную/бизнес-визу и указана цель, участники из США получили бизнес-визу, а участник из Литвы – туристическую (хотя сам участник конференции запрашивал гуманитарную)», – написал 3 октября на своей странице в Facebook Рашид Алимов, координатор антиядерной программы «Гринпис России».



Напомним, в Петергофе сегодня открылась международная конференция сети «Декомиссия», посвященная выводу из эксплуатации АЭС, на которую приехали участники из США, Литвы и Норвегии.