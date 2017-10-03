7 вопросов астрофизику: За что американцам дали нобелевку?

Что такое гравитационные волны, при чем тут фильм "Интерстеллар"? Представляем блиц-лекцию астрофизика, доктора физико-математических наук Сергея Попова.

Весь мир на этой неделе следит за вручением Нобелевских премий. Накануне в Стокгольме были названы имена лауреатов Нобелевской премии по физиологии или медицине, а сегодня – по физике. За решающий вклад в разработку и создание детектора LIGO и наблюдение гравитационных волн "нобелевку" получили Райнер Вайс, Барри Бариш и Кип Торн из США.

О том, что такое гравитационные волны, и как благодаря 4-х километровым вакуумным тоннелям удалось засечь сигнал, посланный примерно миллиард световых лет назад в результате слияния двух черных дыр, "Фонтанке" популярно объяснил астрофизик, ведущий научный сотрудник Государственного астрономического института им. П. К. Штернберга Сергей Попов:

По словам Сергея Попова, американские исследователи, создатели проекта LIGO, которые сегодня были удостоены Нобелевской премии (напомним, размер премии в этом году был увеличен и составил 9 млн шведских крон или 1,12 млн долларов), отчасти могут быть признательны, в том числе, и российским ученым.

"Подавляющие большинство проектов такого масштаба являются международными, – пояснил свою мысль известный астрофизик и популяризатор науки, – Безусловно, американский вклад в этот проект основной и определяющий, но часть оборудования для LIGO делалась в Германии, часть – в Австралии. Что касается участия в проекте российских ученых, то одна группа в Нижнем Новгороде занимается изготовлением оптического оборудования, а группа на физфаке МГУ, которую возглавлял Брагинский (Владимир Брагинский (1931 – 2016) – советский и российский физик, специалист в области квантовых измерений и детектирования гравитационных волн – прим. "Фонтанки"), занимается уникальными разработками, связанными с борьбой с шумами и созданием алгоритмов, позволяющих от этих шумов избавляться".

Мировое научное сообщество в настоящее время находится в ожидании официальных заявлений от создателей LIGO по поводу фиксации сигнала, связанного со слиянием нейтронных звезд. "Ждем, что недели через две об этом будет официально объявлено. Слухи об этом ходят. Думаю, что это произойдет в середине, может быть, в конце октября", – сообщил астрофизик.

Добавим, что уже завтра Нобелевский комитет назовет лауреатов (или лауреата) премии по химии, 6 октября – обладателя премии мира, 9 октября будет объявлен лауреат Нобелевской премии по экономическим наукам. Точная дата оглашения лауреата Нобелевской премии по литературе пока неизвестна.

Даниил Ширяев, "Фонтанка.ру"