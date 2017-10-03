ЗВО: Суворовское училище переедет из дворца на Московский на осенних каникулах

Суворовское училище переедет с Садовой улицы в новые корпуса на Московском проспекте, 17, после окончания первой четверти учебного года. Ранее в СМИ фигурировала дата переезда 11 ноября. В пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) «Фонтанке» 3 октября пояснили, что переезд будет длиться в течение осенних каникул.

Что касается судьбы Воронцовского дворца, в котором училище располагалось двести лет (изначально как Пажеский корпус), то в нём будет проведен ремонт с элементами реставрации, рассказали в пресс-службе ЗВО. Что именно появится в обновленном здании, там не знают; сообщения о якобы создающемся «женском филиале» Суворовского училища не подтверждают. Напомним, ранее начальник училища в интервью «Фонтанке» заверял, что в Воронцовском дворце «будут учиться дети».

На Московском, 17, ранее находился Кадетский ракетно-артиллерийский корпус (КРАК). Изначально перевезти суворовцев из центра должны были осенью 2015 года. За подготовку корпуса КРАК в марте того же года взялась компания «Интарсия», которая впоследствии ушла на дно, а ее экс-директора объявили в федеральный розыск. Государственное управление обустройства войск (ГУОВ) тогда оценило работы в 4,8 млрд рублей. Но уже летом 2015-го договор расторгли из-за срыва сроков сдачи. Работы на объекте позднее продолжило ООО «Деметра», но сроков оно тоже не выдержало и несколько раз откладывало окончание работ.