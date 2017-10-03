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16:43 03.10.2017
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16:38
В Доломане ждут вылета две сотни клиентов «Вим-Авиа» из Петербурга
16:25
«Маяковскую» открыли на вход
16:24
Петербургская прокуратура проверит рэп-баттл депутатов Резника и Анохина
16:17
Кержаков отметит день рождения Путина матчем за клуб Кадырова против ветеранов Италии
16:11
«Маяковская» закрыта на вход, работает переход с «Площади Восстания»
16:09
В Google Play обнаружили вирус, который воровал пароли от мобильных банков
16:04
Задержанного в Петергофе ветерана Чернобыля оштрафовали на 5000 рублей
16:00
ЗВО: Суворовское училище переедет из дворца на Московский на осенних каникулах
15:58
Семья фигурантов дела вице-губернатора Оганесяна отпразднует Новый год раздельно
15:53
С почтового склада в Финляндии украли 2000 смартфонов на миллион евро
15:49
На реке Красненькой нашли нелегальную свалку строительных грунтов
15:43
В Петербурге наконец назначен новый начальник ГИБДД
15:35
ЕСПЧ обязал выплатить €20 тыс. за смерть онкобольной в тюремной больнице Петербурга
15:24
Погибших при теракте в петербургском метро помянули панихидой
15:19
В Петербурге направлено в суд дело о продаже «кардиологической плазмы»
14:47
В выявленном ФАС картельном сговоре о поставках для МВД обнаружились пять петербургских компаний
14:42
В Петербурге завтра включат регулярное отопление
14:37
Автору диссертации о власовцах отказали в степени доктора наук
14:37
«Жар-птица» из Новой Голландии осталась на картах Google и Yandex
14:27
Проверка на «Достоевской» завершена, опасных предметов на станции не нашли
14:22
В суд передано дело наркодилеров, делавших закладки в трех районах Петербурга
14:15
Трагедия в Лас-Вегасе заставила забыть петербуржцев о геополитике
14:15
В Петергофе полиция и ФСБ задержали иностранца на конференции по ликвидации АЭС
14:04
Вместо акции памяти Политковской у Соловецкого камня власти решили провести молодежный праздник
13:55
На российской границе поймали литовское авто с "начинкой" из 29 кг гаджетов
13:50
«Метрострой» претендует на контракт с «Северной верфью» на 6 миллиардов
13:43
«Достоевская» и переход на «Владимирскую» закрыты
13:41
Петербургский метрополитен не смог выбрать тренеров по досмотру с первого раза
13:39
В Петергофе за 120 миллионов продают почти 5 гектаров парка
13:21
Пресс-секретарь Полтавченко стал замглавы администрации губернатора Петербурга
13:16
Адвокат Улюкаева на суде раскрыл секрет операции «Бриллиант»
13:12
Кадыров восхитился силой духа «хрупкой девушки» Поклонской на тему «Матильды»
12:51
В Финляндии открыли Европейский центр по противодействию гибридным угрозам
12:44
Банк «Открытие» купил акции золотодобывающей компании с корнями в Петербурге
12:28
Глава Минобра похвалила Мединского за отсутствие в его диссертации плагиата
12:11
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Житель Твери ищет петербуржца, чей угнанный автомобиль он купил 5 лет назад
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Очевидцы: На красной и оранжевой линиях метро в Петербурге утром пробки
10:50
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03.10.2017 15:58

Семья фигурантов дела вице-губернатора Оганесяна отпразднует Новый год раздельно

Директору ООО «СтройЭлектроМонтаж-5» Василию Сливкину 3 октября продлили срок содержания под стражей на три месяца. Его обвиняют в даче взятки бывшему вице-губернатору Марату Оганесяну. 

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, мера пресечения замдиректора ООО, сыну Василия Сливкина Кириллу продлена на тот же срок – до 4 января. Ранее суд отпустил Сливкина-младшего под домашний арест. Кроме того, на такое же время продлён срок домашнего ареста главному экономисту «СтройЭлектроМонтажа» Николаю Хрипунову. 

Напомним, по версии следствия, 20 млн рублей Оганесяну Сливкин-старший отдал в качестве отката за заключение госконтракта на обустройство художественной подсветки стадиона на Крестовском острове. Сами деньги чиновнику якобы передавали его сын Кирилл и Николай Хрипунов.


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Семья фигурантов дела вице-губернатора Оганесяна отпразднует Новый год раздельно
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Погибших при теракте в петербургском метро помянули панихидой

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Трагедия в Лас-Вегасе заставила забыть петербуржцев о геополитике

Красимир Врански

АТОР: Волнения в Барселоне не беспокоят российских туристов

Новости компаний
Health&Medical Tourism
03.10.2017 10:00
Выставка услуг в сфере медицинского и оздоровительного туризма состоится в Петербурге
Приглашаем посетить 5-ю Международную выставку услуг в сфере медицинского и оздоровительного туризма "Health&Medical Tourism" 11-13 октября 2017 года в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» в Санкт-Петербурге
Фото Pixabay.com
29.09.2017 10:00
Студенты - архитекторы усовершенствуют городскую среду
Очевидно, что городские территории должны быть не только чистыми и безопасными, но также красивыми, комфортными для жителей. Особая надежда в развитии функциональной городской среды возлагается на молодых архитекторов
«Российская Стекольная Компания»
28.09.2017 18:06
В России начались продажи X-ONE: окон со сверхспособностями
«Российская Стекольная Компания», входящая в список крупнейших предприятий по переработке стекла, презентовала новый продукт: X-ONE – окна со сверхспособностями.
ФК «Тосно»
27.09.2017 15:09
Болей за областных
Уже в эту субботу новичок Премьер-Лиги этого сезона – областной ФК «Тосно» примет на стадионе «Петровский» грозненский «Ахмат», занимающий на данный момент 5 место в турнирной таблице РОСГОССТРАХ Чемпионата России
Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita
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WorldVita поможет Ростовской Областной детской клинической больнице
Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita в рамках реализации программы «Оснащение детских медицинских учреждений» произведет поставку высокотехнологичного оборудования для пациентов Областной детской клинической больницы города Ростов-на-Дону
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20.09.2017 17:48
Пассажирский порт Санкт-Петербург приглашает посетить парусную гонку
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«АРТ Личность» проведет бесплатные тренинги для детей
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18.09.2017 10:00
Компания Дельта опубликовала шокирующий отчет ограблений
Вечером 14 сентября компания «Дельта – системы безопасности» опубликовала отчёт, в котором рассказала об исследовании на тему квартирных краж в Санкт-Петербурге
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12.09.2017 16:01
Дачников, не сообщающих показания счетчиков, оставят без света
Компания «ТНС энерго Великий Новгород» напоминает своим потребителям о необходимости ежемесячной передачи показаний приборов учета электроэнергии
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