Семья фигурантов дела вице-губернатора Оганесяна отпразднует Новый год раздельно

Директору ООО «СтройЭлектроМонтаж-5» Василию Сливкину 3 октября продлили срок содержания под стражей на три месяца. Его обвиняют в даче взятки бывшему вице-губернатору Марату Оганесяну.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, мера пресечения замдиректора ООО, сыну Василия Сливкина Кириллу продлена на тот же срок – до 4 января. Ранее суд отпустил Сливкина-младшего под домашний арест. Кроме того, на такое же время продлён срок домашнего ареста главному экономисту «СтройЭлектроМонтажа» Николаю Хрипунову.

Напомним, по версии следствия, 20 млн рублей Оганесяну Сливкин-старший отдал в качестве отката за заключение госконтракта на обустройство художественной подсветки стадиона на Крестовском острове. Сами деньги чиновнику якобы передавали его сын Кирилл и Николай Хрипунов.