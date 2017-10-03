На реке Красненькой нашли нелегальную свалку строительных грунтов

На территории золоотвала в устье реки Красненькой на юго-западе Петербурга обнаружена нелегальная свалка строительных грунтов. Представители Смольного, Росприроднадзора и ФСБ работают на месте, техника арестована.

Как рассказали «Фонтанке» 3 октября в комитете по природопользованию, площадку обнаружили в месте впадения Красненькой в Финский залив. Эта территория зарезервирована за Ленводхозом: ГУП получило от Невско-Ладожского бассейнового управления разрешение складировать сюда отложения, которые поднимаются со дна рек и каналов в ходе дноуглубительных и очистных работ. Однако здесь же ООО «Синий» начало принимать строительные грунты.

Замглавы комитета Александр Кучаев рассказал «Фонтанке», что силовую поддержку чиновникам оказывает городское управление ФСБ, а кроме представителей Смольного на месте работает Балтийско-Арктическое морское управление Росприроднадзора. Грунты складывали как на берегу, так и непосредственно в акваторию залива. Оценить объем свалки чиновники пока затрудняются, адреса объектов, с которых вывозился мусор, будут установлены позже.

Управление Росприроднадзора будет заниматься административным производством в отношении юрлица, организовавшего свалку строительных грунтов. Речь идет о части первой статьи 8.42 КоАП (использование прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности) и статье 8.2 (несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами). Для юрлиц штрафы составляют от 200 до 400 тыс. и от 100 до 250 тыс. рублей соответственно.

Комитет возбудит дело по статье 11.1 Закона «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» (организация несанкционированной свалки) – штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей.

«Надеемся, что это не ограничится только административными делами, – сказал Кучаев. – Есть 247-я статья УК (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов), технику будем сейчас изымать». В Балтийско-Арктическом морском управлении Росприроднадзора уточнили, что речь идет минимум о четырех бульдозерах и восьми самосвалах.

Согласно СПАРК, ООО «Синий» зарегистрировано по адресу: Звенигородская ул., 20а. Это микропредприятие, занимающееся арендой и управлением недвижимостью. В различных долях принадлежит ООО «Первомайское», Олегу Ануфриеву, Андрею Дубровскому и Алексею Осипову.