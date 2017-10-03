АО «Эталон ЛенСпецСМУ» запускает новый продукт «Ипотека в рассрочку»

С 1 октября 2017 года все покупатели квартир «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») могут воспользоваться новой кредитной программой от Сбербанка под названием «Ипотека в рассрочку».

Благодаря данной программе ежемесячный платеж у заемщика по ипотеке до сдачи дома снижается в два раза. Это стало возможным за счет перечисления суммы кредита застройщику двумя равными платежами.

Первый платеж поступает при подписании договора долевого участия и кредитного договора в ПАО Сбербанк и переводится на счет застройщика после регистрации договора долевого участия в Росреестре.

Второй платеж перечисляется на счет застройщика в срок, определенный в кредитном договоре на основании условий по оплате, предусмотренных в договоре долевого участия, но не позднее 24 месяцев с даты первого платежа.

До перечисления второй части кредита заемщик оплачивает платежи, в том числе и проценты, только исходя из половины суммы кредита.

Данное предложение будет особенно интересно тем категориям покупателей, которые снимают в настоящее время жилье и желают приобрести собственное в строящемся доме, но без существенных дополнительных платежей по ипотеке.

Купить квартиру можно с привлечением ипотечного кредита с процентной ставкой от 9,4% годовых. Минимальный первоначальный взнос начинается от 15% от стоимости квартиры. Кредит предоставляется на срок до 30 лет. Лимит кредита: до 60 млн рублей.

Справка:

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальный сайт Банка – www.sberbank.ru

Справка о ГК «Эталон»