В Петербурге наконец назначен новый начальник ГИБДД

На совещании в ГУ МВД по Петербургу и области начальник главка генерал-лейтенант Сергей Умнов объявил личному составу о новом начальнике дорожной полиции. До сегодняшнего дня Петербург и Ленинградская область два года были без руководителя ГИБДД.

3 октября около 15 часов на совещании руководителей районных управлений, которое проходит на Захарьевской,19, по информации «Фонтанки», Умнов заявил о том, что подписан указ президента о назначении начальником ГИБДД полковника Алексея Семенова. До сегодняшнего дня Семенов занимал должность замначальника ГИБДД, после ухода с этого поста Виктора Гранева.

Генерал-майор полиции Сергей Бугров, который больше десяти лет руководил в Петербурге дорожной милицией/полицией, как известно, подал рапорт на увольнение в связи с достижением пенсионного возраста в середине сентября 2015 года. Тогда до решения президента РФ (а должность начальника регионального УГИБДД указная) врио управления стал его заместитель полковник Алексей Кузнецов.

Затем его сменил на посту врио также заместитель управления полковник Александр Кузнецов. Через некоторое время, так как исполнять обязанности не разрешено больше полугода, они вновь поменялись местами, а последнее время, до 9 июля 2017 года, врио был все тот же полковник Алексей Кузнецов. В управлении сотрудники шутили, что уже запутались, кто из Кузнецовых и. о. главы сейчас.

Осенью 2016 года, правда, эту «рутину» разбавило появление «стопроцентной» информации — ГИБДД ждет приход варяга. Должность прочили генерал-майору Александру Капустину, возглавлявшему тогда Краснодарскую госавтоинспекцию. Для Петербурга он был «полусвоим», так как до 2011 года работал замом Бугрова по области, а потом ушел на повышение в Краснодарский регион, где, как известно, должна была пройти Олимпиада.

10 июля 2017 года врио стал замначальника ГИБДД полковник полиции Максим Орлов.

Что касается замначальника ГИБДД Семенова, то службу он начинал в госавтоинспекции Калужской области. Затем перешел в петербургский главк, где работал оперативником в центре «Э». А оттуда был назначен на позицию начальника 4-го «экзаменационного-регистрационного» отдела ГИБДД, затем стал замначальника управления ГИБДД.

Сегодня, 3 октября, или завтра, 4 октября, указ о его назначении должен появиться на официальном сайте президента.