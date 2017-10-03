ЕСПЧ обязал выплатить €20 тыс. за смерть онкобольной в тюремной больнице Петербурга

Европейский суд по правам человека 3 октября решил, что с правительства России необходимо взыскать в евро сумму, эквивалентную 1,3 млн рублей, в пользу 14-летней дочери заключённой. Мать девочки умерла в тюремной больнице от рака.

По словам защитника потерпевшей стороны Сергея Петрякова, в своём решении суд сослался на доклад независимых экспертов, которые пришли к выводам о неадекватном медицинском обслуживании, запоздалой диагностике рака, отсутствии необходимых медтестов, обследований и лекарств. Больница УФСИН им. Гааза не смогла удовлетворить потребности онкобольной заключённой — по словам адвоката, у больницы не было необходимой лицензии для предоставления больной раком нужного лечения. Отказ российских властей предоставить женщине необходимую медпомощь ЕСПЧ счел нарушением Конвенции по защите прав человека и основных свобод в части бесчеловечного и унижающего достоинство обращения.

Рак шейки матки женщине диагностировали в 2015 году. Через два месяца болезнь достигла той стадии, на которой уже не могло помочь хирургическое вмешательство. Заключённой назначили лучевую терапию. Специальная медицинская комиссия пришла к выводу, что её необходимо освободить из-за болезни. Женщина составила соответствующее ходатайство, но суд его отклонил. Весной прошлого года женщина умерла в больнице им. Гааза. Через некоторое время скончалась и её мать. Заявителем по жалобе в ЕСПЧ стала дочь больной.

«Сегодняшнее решение может стать ориентиром для всех жалоб тяжелобольных осужденных, которым не оказывается адекватная медицинская помощь в больнице имени Гааза. В ближайшее время мы ожидаем решения еще по двум жалобам онкобольных женщин, которые при схожих обстоятельствах не получали качественное лечение и умерли», – отметил адвокат Петряков.

Ранее правозащитники предлагали российскому правительству подчинить Минздраву тюремных врачей, которые будут работать по контрактам между ФСИН и Минздравом. По мнению инициаторов, только такой способ мог бы помочь изменить ситуацию с оказанием медпомощи заключенным. Дальнейшие попытки реализовать это предложение пока не предпринимались.