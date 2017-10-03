Рикардо Бофилл стал почетным гостем выставки «Наследие: инвестиции в искусство»

Финская компания «ЮИТ Санкт-Петербург» поддержала проведение выставки «Наследие: инвестиции в искусство», организованной газетой «Деловой Петербург». Всемирно известный архитектор Рикардо Бофилл, автор архитектурной концепции и проекта элитного жилого комплекса «Смольный проспект» стал почетным гостем мероприятия.

Выставка «Наследие: инвестиции в искусство», прошедшая в резиденции К-2, была приурочена к выходу Рейтинга миллиардеров – 2017 газеты «Деловой Петербург». Известные петербургские предприниматели представили экспонаты своих коллекций – картины, ретроавтомобили, старинные книги, уникальные минералы и даже граммофоны начала прошлого столетия.

«Вы имеете привилегию жить в одном из лучших городов Европы и мира, – обратился с приветственным словом Рикардо Бофилл, знаменитый испанский архитектор, глава архитектурного бюро «Tallerde Arquitectura». – Петербург – это просто неописуемый город, с замечательным расположением, архитектурой, людьми искусства, историей российской столицы на протяжении долгих лет. Я путешествую по всему миру, посещаю многие страны, знакомлюсь с разными культурами, но я не видел другого такого города, как Петербург. Только один город, который поменьше Петербурга, в чем-то похож на него, - это Венеция, уникальный город, который я тоже люблю».

Рикардо Бофилл особо отметил плодотворное сотрудничество в Петербурге с компанией ЮИТ, завершающей строительство элитного комплекса «Смольный проспект»:

«Здания располагаются в уникальном для жилья месте, у набережной Невы, в историческом центре города. Комплекс спроектирован и построен в стиле неоклассики. Иметь квартиру в таком доме всегда будет привлекательно, в том числе, несомненно, это и очень хорошая инвестиция».

Фото: Сергей Коньков/«Деловой Петербург»

Концепция проекта «Смольный проспект» органично совмещает строительство трех новых зданий в стилистике неоклассики по проекту Рикардо Бофилла и сложнейший капитальный ремонт трех исторических домов последней трети XIX – начала XX вв. Многие квартиры в строящихся домах – с эксклюзивными видами на Смольный собор, набережные Невы, Большеохтинский мост.

Рикардо Бофилл, осуществляя авторский надзор, постоянно очень внимательно и заинтересованно следит за реализацией проекта, плодотворно взаимодействуя со специалистами ЮИТ и регулярно посещая строящийся комплекс. Комплекс «Смольный проспект» будет введен в эксплуатацию в четвертом квартале 2017 года.

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