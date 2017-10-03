Погибших при теракте в петербургском метро помянули панихидой

В Троицко-Измайловском соборе 3 октября, спустя полгода после теракта на станции «Технологический институт» в Петербурге, прошла траурная панихида.

Как передает из собора корреспондент «Фонтанки», служение прошло на Измайловском проспекте, дом 7а, в ближайшем соборе к месту трагедии. Она началась в половине третьего – примерно в это же время произошел теракт. С момента взрыва между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» прошло ровно шесть месяцев.

«Сегодня мы вспоминаем тех наших сограждан, кто полгода назад погиб на станции метрополитена. Кто-то ехал домой, кто-то ехал на учебу, кто-то ехал в гости, но они так и не встретились. Поэтому сегодня церковь молится за тех людей и об их памяти, которые погибли в этом ужасном террористическом акте в нашем городе святого Петра», – рассказал журналистам священник собора, протоиерей Георгий Антонов. Он также пояснил, что по церковным канонам полгода никак не отмечаются. «Полгода это по-человечески уже просто, по мирским традициям», – сказал протоиерей.

Возможно, из-за того, что панихида была назначена на середину рабочего дня, в соборе собралось немного людей.

Напомним, в день теракта, 3 апреля, в метро погибли 11 человек, еще один скончался в машине скорой помощи, двое умерли в больнице к следующему утру. Еще два человека скончались спустя несколько дней. В итоге общее число погибших, вместе с предполагаемым террористом-смертником Акбаржоном Джалиловым, достигло 16 человек. Пострадали во время взрыва более 100 человек.

По возбужденному уголовному делу о совершении террористического акта были арестованы 11 человек. Часть была задержана в Москве, шестерых этапировали в столицу из Петербурга. На настоящий момент о каких-либо иных процессуальных действиях не сообщалось, расследование продлено до декабря 2017 года.