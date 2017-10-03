В выявленном ФАС картельном сговоре о поставках для МВД обнаружились пять петербургских компаний

Федеральная антимонопольная служба признала нарушителями закона «О защите конкуренции» 19 компаний, которые принимали участие в аукционах на поставку продуктов питания для нужд МВД РФ.

Как говорится в сообщении ведомства, в ходе торгов они регулярно использовали один IP-адрес, а заявки подавались с одного компьютера. Их действия привели к снижению цены контрактов всего на 0,5-1,5% от начальной цены.

Среди нарушителей присутствует пять компаний, которые, по данным ФАС, зарегистрированы в Петербурге: ООО «Балтийская мануфактура» (ООО «БМФ»), ООО «ГК «БТК», ООО «КБМ», ООО «Кайдзен кейтеринг» и ООО «Кайдзен-Клиннинг»,

Также, по мнению ФАС, в состав картеля входили ООО «БалтПродукт», ООО «Агропромышленная компания», ООО «БМК», ООО «Волга РБЕ», ООО «КЛМ-Энергия», ООО «Сервис-Групп», ООО «Оборонпродкомплект», ООО «ТД «ЮНИМИЛК», ООО «ТПК «ПродМаркет», ООО «ЦентрХлебСоюз», ООО «НОТА», ООО «УК «АК-ГруппСервис», ООО «Агрохолдинг «Подмосковье», и ООО «Промышленный холдинг «Эстия».

Копия решения и материалы дела будут направлены в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 178 УК РФ (ограничение конкуренции), сообщают в УФАС.