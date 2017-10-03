Еще
16:42 03.10.2017
Пришлите свою новость!
16:38
В Доломане ждут вылета две сотни клиентов «Вим-Авиа» из Петербурга
16:25
«Маяковскую» открыли на вход
16:24
Петербургская прокуратура проверит рэп-баттл депутатов Резника и Анохина
16:17
Кержаков отметит день рождения Путина матчем за клуб Кадырова против ветеранов Италии
16:11
«Маяковская» закрыта на вход, работает переход с «Площади Восстания»
16:09
В Google Play обнаружили вирус, который воровал пароли от мобильных банков
16:04
Задержанного в Петергофе ветерана Чернобыля оштрафовали на 5000 рублей
16:00
ЗВО: Суворовское училище переедет из дворца на Московский на осенних каникулах
15:58
Семья фигурантов дела вице-губернатора Оганесяна отпразднует Новый год раздельно
15:53
С почтового склада в Финляндии украли 2000 смартфонов на миллион евро
15:49
На реке Красненькой нашли нелегальную свалку строительных грунтов
15:43
В Петербурге наконец назначен новый начальник ГИБДД
15:35
ЕСПЧ обязал выплатить €20 тыс. за смерть онкобольной в тюремной больнице Петербурга
15:24
Погибших при теракте в петербургском метро помянули панихидой
15:19
В Петербурге направлено в суд дело о продаже «кардиологической плазмы»
14:47
В выявленном ФАС картельном сговоре о поставках для МВД обнаружились пять петербургских компаний
14:42
В Петербурге завтра включат регулярное отопление
14:37
Автору диссертации о власовцах отказали в степени доктора наук
14:37
«Жар-птица» из Новой Голландии осталась на картах Google и Yandex
14:27
Проверка на «Достоевской» завершена, опасных предметов на станции не нашли
14:22
В суд передано дело наркодилеров, делавших закладки в трех районах Петербурга
14:15
Трагедия в Лас-Вегасе заставила забыть петербуржцев о геополитике
14:15
В Петергофе полиция и ФСБ задержали иностранца на конференции по ликвидации АЭС
14:04
Вместо акции памяти Политковской у Соловецкого камня власти решили провести молодежный праздник
13:55
На российской границе поймали литовское авто с "начинкой" из 29 кг гаджетов
13:50
«Метрострой» претендует на контракт с «Северной верфью» на 6 миллиардов
13:43
«Достоевская» и переход на «Владимирскую» закрыты
13:41
Петербургский метрополитен не смог выбрать тренеров по досмотру с первого раза
13:39
В Петергофе за 120 миллионов продают почти 5 гектаров парка
13:21
Пресс-секретарь Полтавченко стал замглавы администрации губернатора Петербурга
13:16
Адвокат Улюкаева на суде раскрыл секрет операции «Бриллиант»
13:12
Кадыров восхитился силой духа «хрупкой девушки» Поклонской на тему «Матильды»
12:51
В Финляндии открыли Европейский центр по противодействию гибридным угрозам
12:44
Банк «Открытие» купил акции золотодобывающей компании с корнями в Петербурге
12:28
Глава Минобра похвалила Мединского за отсутствие в его диссертации плагиата
12:11
Минюст за неделю до «маски-шоу» потребовал закрыть тренинговую компанию «Зеора»
11:59
США вышлют 60% кубинских дипломатов после скандала с «акустическим оружием»
11:49
АТОР: Волнения в Барселоне не беспокоят российских туристов
11:30
Минздрав передумал наказывать родителей за отказ прививать детей
11:22
Facebook: Российскую рекламу во время выборов в США показали 10 миллионам
11:17
Перекресток Гастелло и Ленсовета затопило из-за коммунальной аварии
10:56
Житель Твери ищет петербуржца, чей угнанный автомобиль он купил 5 лет назад
10:51
Очевидцы: На красной и оранжевой линиях метро в Петербурге утром пробки
10:50
Благотворительная организация «Каритас» открыла пункт бесплатной консультативной социальной помощи
10:45
Минэнерго: Добыть баррель нефти в России стоит от 3 до 8 долларов
10:41
ВАК о диссертации Мединского: Он не открыл ничего нового
10:40
Самая доступная квартира в Калининском районе стоит менее 2 млн рублей
10:15
В петербургской квартире нашли мёртвого финского бизнесмена
10:10
Петербурженки завоевали все медали международного турнира по трейл-ориентированию
10:01
Два десятка тонн омывайки на метаноле изъяли полицейские в Петербурге
09:53
Судимый лужанин учил воровать несовершеннолетнего
09:36
«Барбоскиных» задержали на таможне в Петербурге
09:30
Минобороны РФ: В Сирии ликвидировали семь полевых командиров ИГ
09:19
Студентку петербургского техникума изнасиловали в Отрадном
09:10
Бобы за 48 миллионов обернулись для крымчанки уголовным делом в Петербурге
09:01
В полночь на Карповке четырем активисткам не дали раздать листовки о митинге Навального
08:46
Роспотребнадзор: Спиннеры безопасны для детской психики
08:34
Полуобнаженную пенсионерку с признаками изнасилования нашли в Невском районе Петербурга
08:27
В США возбудили первое в истории дело о мошенничестве с криптовалютой
08:23
В гаражах на Пороховых нашли тело с проволокой на шее
08:17
Двое оставили таксиста без машины в Колпино
08:08
Минобороны РФ: Научно-исследовательский флот страны в «катастрофическом состоянии»
07:39
Полиция: Стрелок в Лас-Вегасе действовал в одиночку
01:12
В “Авроре” покажут новую американскую документалистику
00:33
В России в 2018 году появится система мгновенных переводов между банками
00:03
В США умер рок-музыкант Том Петти
02/10
СМИ узнали секретные показания генерала ФСБ по делу Улюкаева
02/10
Фонд национального благосостояния за месяц уменьшился почти на 3 млрд долларов
02/10
АТОР: Самолеты «ВИМ-авиа» завершили перелеты из Турции в Москву
02/10
На президентские гранты подали заявки 9,5 тыс. НКО
Предыдущие новости
Архив материалов
ЖКХ
Версия для печати
03.10.2017 14:42
26 Комментариев

В Петербурге завтра включат регулярное отопление

Губернатор Георгий Полтавченко поручил комитету по энергетике с 4 октября перейти на регулярное отопление города. Периодически протапливать дома стали 20 сентября. 

О поручении главы города сообщил в своем Twitter пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов. 26 сентября на заседании в Смольном глава комитета Андрей Бондарчук сообщил, что ведомство постоянно мониторит прогнозы и включает отопление исходя из них. По словам чиновника, жилой фонд и соцучреждения готовы к подключению. 

Периодическое протапливание в городе запустили 20 сентября — как и в 2016 году. Прошлый отопительный сезон в Петербурге был самым длинным за почти 40 лет и составил 242 дня.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (26)
Xopb
3 октября 2017 г. 16:04
sb1203: Это хорошо, когда дом один и большой :-) А когда домов целый посёлок, то председателю бегать по подвалам лень :-)
sb1203
3 октября 2017 г. 16:01
Xopb: на границе балансовой принадлежности заслонку ставят председатели ТСЖ и счёт меньше и не жарко.
Xopb
3 октября 2017 г. 16:00
sb1203: Тогда норм! :-)
Xopb
3 октября 2017 г. 15:59
nuga: Отопление дорогое, но окна у всех открыты, потому что если не открывать окна, то жарко :-)
nuga
3 октября 2017 г. 15:55
242 дня отопительный сезон-самый длинный за 40 лет?А зима -самая тёплая?А отопление дорогое?
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ГК «УНИСТО Петросталь»
05.06.2017 15:02

В ЖК «Чудеса света» проводят газ

В ЖК "Чудеса света" ГК "УНИСТО Петросталь" идут работы по газификации проекта. Их планируется завершить к вводу первых трех домов в 2017 году.
«Cosmoservice»
24.04.2017 11:04

Новые технологии пришли в жилищно-коммунальное хозяйство

Санкт-Петербургская компания «Cosmoservice» в рамках партнерской программы с компанией-оператором начала производить на своих объектах монтаж инновационной автоматической системы контроля-учета воды и электроэнергии
ЗАО «Сервис-Недвижимость»,
20.04.2017 10:59

Управляющая компания «Сервис-Недвижимость» признана лучшей в Санкт-Петербурге

13 апреля 2017 года Жилищный комитет Санкт-Петербурга подвел итоги XI Общегородского конкурса на лучшую организацию в сфере управления многоквартирными домами в Санкт-Петербурге по результатам работы в 2016 году.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В Петербурге завтра включат регулярное отопление
Полтавченко пригрозил нерадивым управляющим компаниям отзывом лицензии
В Петербурге глава ТСЖ получил уголовное дело за потраченные на зарплаты 15 млн
Жители центра Петербурга остались без газа, вероятная причина – действия соседа
В Приморском районе улицу залило горячей водой из дефектной трубы
Водоканал обещает осушить «море» в Зеленогорске
Петербуржцы задолжали коммунальным службам 3 миллиарда
Власти Москвы отказались приравнивать апартаменты к жилью
После новости «Фонтанки» об упавшем вместе с балконом человеке возбуждено дело
«Теплосеть» заменила в Петербурге в два раза больше труб, чем в прошлом году
Нельзя отказаться от соседского тепла
По зубным щеткам пересчитают
Капремонт ошибся адресом на Невском
Смольный назвал дату начала зимы
Фонд имущества придержит подвалы
Почему так часто рвутся трубы
Как пошатнувшийся дом на Каменноостровском подперли визуальным осмотром
Дом на Каменноостровском сдуло порывом творчества
Если в доме поселился дурно пахнущий сосед
Как причинить соседям добро
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Погибших при теракте в петербургском метро помянули панихидой

Константин Селин/"Фонтанка.ру"

Трагедия в Лас-Вегасе заставила забыть петербуржцев о геополитике

Красимир Врански

АТОР: Волнения в Барселоне не беспокоят российских туристов

Новости компаний
ГК «УНИСТО Петросталь»
05.06.2017 15:02
В ЖК «Чудеса света» проводят газ
В ЖК "Чудеса света" ГК "УНИСТО Петросталь" идут работы по газификации проекта. Их планируется завершить к вводу первых трех домов в 2017 году.
«Cosmoservice»
24.04.2017 11:04
Новые технологии пришли в жилищно-коммунальное хозяйство
Санкт-Петербургская компания «Cosmoservice» в рамках партнерской программы с компанией-оператором начала производить на своих объектах монтаж инновационной автоматической системы контроля-учета воды и электроэнергии
ЗАО «Сервис-Недвижимость»,
20.04.2017 10:59
Управляющая компания «Сервис-Недвижимость» признана лучшей в Санкт-Петербурге
13 апреля 2017 года Жилищный комитет Санкт-Петербурга подвел итоги XI Общегородского конкурса на лучшую организацию в сфере управления многоквартирными домами в Санкт-Петербурге по результатам работы в 2016 году.
ЖК «Лондон Парк»
17.04.2017 10:57
По первому этапу ЖК «Лондон Парк» получено заключение Водоканала
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" выдал справку о соответствии построенного объекта капительного строительства условиям подключения к сетям инженерно-технического обеспечения по жилым корпусам 1-1 и 1-2 ЖК «Лондон Парк».
ПАО «Сбербанк России»
17.02.2017 10:43
Северо-Западный банк Сбербанка профинансирует реконструкцию котельных Выборгского района Ленобласти
Северо-Западный банк Сбербанка предоставит ОАО «Управляющая компания по ЖКХ Выборгского района Ленинградской области» невозобновляемую кредитную линию в размере 100 млн рублей сроком на 3 года.
ПАО «Сбербанк России»
07.09.2016 15:14
Автоплатеж ЖКХ не только сэкономит время, но и позволит выиграть
Около 100 тысяч автоплатежей ЖКХ ежемесячно подключают клиенты Северо-Западного банка ПАО Сбербанк. Если в среднем у пользователя уходит около получаса на оплату услуг ЖКХ, то с подключением услуги
07.04.2016 17:21
Жилищный комитет вручил благодарность ЗАО «Сервис-Недвижимость»
6 апреля 2016 года в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» Жилищный комитет вручил благодарность ЗАО «Сервис-Недвижимость» (входит в ГК «Эталон») за высокие показатели в деятельности по управлению многоквартирными домами в Санкт-Петербурге по результатам 2015 года.
ПАО «Сбербанк России»
26.02.2016 12:20
Жители Карелии перечислили почти 190 млн рублей на капремонт через Сбербанк
Более 188,7 млн рублей перевели через Сбербанк жители Карелии на оплату капитального ремонта с начала действия Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
ПАО «Сбербанк России»
28.10.2015 10:21
1000 бонусов «Спасибо от Сбербанка» - клиентам, подключившим услугу «Автоплатеж ЖКХ»
В Северо-Западном регионе в адрес поставщиков услуг ЖКХ клиенты Сбербанка ежемесячно совершают автоплатежи на сумму около 580 млн рублей. Активными пользователями услуги Сбербанка стали более 220 тысяч клиентов. Доля автоплатежей за услуги ЖКХ с момента внедрения сервиса (2013г.) в Северо-Западном регионе увеличилась в 2 раза
27.05.2015 16:24
УК «ЮИТ Сервис» провела Эко-Субботу
В жилых комплексах, которые обслуживает УК «ЮИТ Сервис», была проведена Эко-Суббота. Это
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.