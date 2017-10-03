В Петербурге завтра включат регулярное отопление

Губернатор Георгий Полтавченко поручил комитету по энергетике с 4 октября перейти на регулярное отопление города. Периодически протапливать дома стали 20 сентября.

О поручении главы города сообщил в своем Twitter пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов. 26 сентября на заседании в Смольном глава комитета Андрей Бондарчук сообщил, что ведомство постоянно мониторит прогнозы и включает отопление исходя из них. По словам чиновника, жилой фонд и соцучреждения готовы к подключению.

Периодическое протапливание в городе запустили 20 сентября — как и в 2016 году. Прошлый отопительный сезон в Петербурге был самым длинным за почти 40 лет и составил 242 дня.