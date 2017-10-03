Автору диссертации о власовцах отказали в степени доктора наук

Минобрнауки передумало присуждать степень доктора исторических наук петербургскому историку Кириллу Александрову, защитившему в 2016 году диссертацию о власовском движении. Соответствующее решение Санкт-Петербургского института истории РАН отменено 26 июля. Об этом «Фонтанке» стало известно 3 октября.

В распоряжении нашего издания оказался приказ министерства, где указано: «Отменить решение диссертационного совета Д 002.200.01 от 1 марта 2016 года № 6 о присуждении учёной степени доктора исторических наук Кириллу Александрову. Отказать ему в выдаче диплома доктора наук».

Сам историк в разговоре с «Фонтанкой» сообщил, что о приказе Минобрнауки впервые узнал от журналистов. Тем не менее с середины лета Александров предполагал, что результат будет именно таким.

«Всё, что я мог сделать, я сделал. В моей жизни это ничего не изменит. У меня не было цели получать степень той ценой, которая была предложена», – отметил учёный. Он пояснил, что до и после защиты ему предлагали изменить основные положения диссертации. Кто это делал, Александров, однако, отказался уточнять.

Напомним, Кирилл Александров – петербургский историк, сочувствующий общественному движению «Белое дело». Свою работу «Генералитет и офицерские кадры вооруженных формирований Комитета освобождения народов России 1943-1946 гг.» он защитил 1 марта 2016 года в Петербурге. Диссертация была посвящена кадровому составу власовской армии – историк пытался разобраться, кто, как и почему примыкал к соединению, воевавшему во время Второй мировой против Советского Союза.

Защита диссертации превратилась в настоящее политическое шоу. На заседание пришли активисты патриотического «Народного собора» и ветеранских организаций. Они публично обвинили историка в апологии власовцев. К ним присоединились и некоторые учёные. Другие, наоборот, доказывали, что Александров исследовал неудобную тему непредвзято. Сторонники КПРФ пикетировали Санкт-Петербургский институт истории РАН, а «Народный собор» пожаловался на работу Александрова в прокуратуру. В июне 2017 года стало известно, что экспертный совет ВАК по истории не поддержал диссертацию Александрова.