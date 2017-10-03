Проверка на «Достоевской» завершена, опасных предметов на станции не нашли

На станции метро Петербурга «Достоевская» пассажиры оставили пустую сумку-холодильник. Из-за этого станцию закрывали на 40 минут.

Как сообщает пресс-служба городского метро, пассажиров пустили на станцию в 14:14, когда стало ясно, что в сумке не только нет бомбы, но и вообще ничего нет.

Напомним, «Достоевская» и переход на «Владимирскую» временно прекратили работу около половины второго 3 октября. На это время поезда на платформе не останавливались.