В суд передано дело наркодилеров, делавших закладки в трех районах Петербурга

Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение по делу о незаконном сбыте наркотиков, организованном через закладки в трех районах города.

Как сообщает 3 октября пресс-служба надзорного органа, по версии следствия четверо петербуржцев организовали преступный бизнес летом 2015-го и успешно торговали полусинтетическим веществом на протяжении года. Для этого была организована структура, в которой работали фасовщики, закладчики и руководители по районам. Всего в Выборгском, Кировском и Красносельском районах были выявлены 8 эпизодов успешной реализации наркотического порошка.

Дело будет направлено в Красносельский районный суд. Там рассмотрят обвинение в отношении трех участников «проекта». Четвертый пошел на сделку с правосудием, и его дело рассматривается отдельно.