В Петергофе полиция и ФСБ задержали иностранца на конференции по ликвидации АЭС

Миграционная полиция и ФСБ прервали для проверки паспортов международную конференцию сети «Декомиссия» в Петергофе, в которой участвовали иностранные общественники и проектировщики атомных электростанций. Как сообщают очевидцы, один человек был задержан по подозрению в нарушении миграционного законодательства.

«Конференция была прервана появлением полиции. Майор полиции стал проводить проверку документов. Докладчик, гражданин Литвы, атомщик, работавший ранее на Ленинградской и Чернобыльской АЭС, Владимир Кузнецов был задержан. Доклад сорван. Он ветеран Чернобыля. Сейчас гражданин Литвы. Организаторы ранее запрашивали для него гуманитарную визу, но российская сторона выдала ему туристическую. Сейчас конференция приостановлена, ждем вестей из полиции», – сообщил 3 октября на своей странице в Facebook Рашид Алимов, координатор антиядерной программы Гринпис России, который находится на месте событий.

Конференция посвящена выводу из эксплуатации АЭС. На мероприятие приехали участники из США, Литвы, Норвегии, общественники из ряда российских регионов, представители Ленинградской АЭС, института Атомэнергопроект, Ядерного общества России и ученые.

В полицейском главке и УФСБ от комментариев отказались.