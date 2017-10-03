Еще
16:44 03.10.2017
Пришлите свою новость!
16:38
В Доломане ждут вылета две сотни клиентов «Вим-Авиа» из Петербурга
16:25
«Маяковскую» открыли на вход
16:24
Петербургская прокуратура проверит рэп-баттл депутатов Резника и Анохина
16:17
Кержаков отметит день рождения Путина матчем за клуб Кадырова против ветеранов Италии
16:11
«Маяковская» закрыта на вход, работает переход с «Площади Восстания»
16:09
В Google Play обнаружили вирус, который воровал пароли от мобильных банков
16:04
Задержанного в Петергофе ветерана Чернобыля оштрафовали на 5000 рублей
16:00
ЗВО: Суворовское училище переедет из дворца на Московский на осенних каникулах
15:58
Семья фигурантов дела вице-губернатора Оганесяна отпразднует Новый год раздельно
15:53
С почтового склада в Финляндии украли 2000 смартфонов на миллион евро
15:49
На реке Красненькой нашли нелегальную свалку строительных грунтов
15:43
В Петербурге наконец назначен новый начальник ГИБДД
15:35
ЕСПЧ обязал выплатить €20 тыс. за смерть онкобольной в тюремной больнице Петербурга
15:24
Погибших при теракте в петербургском метро помянули панихидой
15:19
В Петербурге направлено в суд дело о продаже «кардиологической плазмы»
14:47
В выявленном ФАС картельном сговоре о поставках для МВД обнаружились пять петербургских компаний
14:42
В Петербурге завтра включат регулярное отопление
14:37
Автору диссертации о власовцах отказали в степени доктора наук
14:37
«Жар-птица» из Новой Голландии осталась на картах Google и Yandex
14:27
Проверка на «Достоевской» завершена, опасных предметов на станции не нашли
14:22
В суд передано дело наркодилеров, делавших закладки в трех районах Петербурга
14:15
Трагедия в Лас-Вегасе заставила забыть петербуржцев о геополитике
14:15
В Петергофе полиция и ФСБ задержали иностранца на конференции по ликвидации АЭС
14:04
Вместо акции памяти Политковской у Соловецкого камня власти решили провести молодежный праздник
13:55
На российской границе поймали литовское авто с "начинкой" из 29 кг гаджетов
13:50
«Метрострой» претендует на контракт с «Северной верфью» на 6 миллиардов
13:43
«Достоевская» и переход на «Владимирскую» закрыты
13:41
Петербургский метрополитен не смог выбрать тренеров по досмотру с первого раза
13:39
В Петергофе за 120 миллионов продают почти 5 гектаров парка
13:21
Пресс-секретарь Полтавченко стал замглавы администрации губернатора Петербурга
13:16
Адвокат Улюкаева на суде раскрыл секрет операции «Бриллиант»
13:12
Кадыров восхитился силой духа «хрупкой девушки» Поклонской на тему «Матильды»
12:51
В Финляндии открыли Европейский центр по противодействию гибридным угрозам
12:44
Банк «Открытие» купил акции золотодобывающей компании с корнями в Петербурге
12:28
Глава Минобра похвалила Мединского за отсутствие в его диссертации плагиата
12:11
Минюст за неделю до «маски-шоу» потребовал закрыть тренинговую компанию «Зеора»
11:59
США вышлют 60% кубинских дипломатов после скандала с «акустическим оружием»
11:49
АТОР: Волнения в Барселоне не беспокоят российских туристов
11:30
Минздрав передумал наказывать родителей за отказ прививать детей
11:22
Facebook: Российскую рекламу во время выборов в США показали 10 миллионам
11:17
Перекресток Гастелло и Ленсовета затопило из-за коммунальной аварии
10:56
Житель Твери ищет петербуржца, чей угнанный автомобиль он купил 5 лет назад
10:51
Очевидцы: На красной и оранжевой линиях метро в Петербурге утром пробки
10:50
Благотворительная организация «Каритас» открыла пункт бесплатной консультативной социальной помощи
10:45
Минэнерго: Добыть баррель нефти в России стоит от 3 до 8 долларов
10:41
ВАК о диссертации Мединского: Он не открыл ничего нового
10:40
Самая доступная квартира в Калининском районе стоит менее 2 млн рублей
10:15
В петербургской квартире нашли мёртвого финского бизнесмена
10:10
Петербурженки завоевали все медали международного турнира по трейл-ориентированию
10:01
Два десятка тонн омывайки на метаноле изъяли полицейские в Петербурге
09:53
Судимый лужанин учил воровать несовершеннолетнего
09:36
«Барбоскиных» задержали на таможне в Петербурге
09:30
Минобороны РФ: В Сирии ликвидировали семь полевых командиров ИГ
09:19
Студентку петербургского техникума изнасиловали в Отрадном
09:10
Бобы за 48 миллионов обернулись для крымчанки уголовным делом в Петербурге
09:01
В полночь на Карповке четырем активисткам не дали раздать листовки о митинге Навального
08:46
Роспотребнадзор: Спиннеры безопасны для детской психики
08:34
Полуобнаженную пенсионерку с признаками изнасилования нашли в Невском районе Петербурга
08:27
В США возбудили первое в истории дело о мошенничестве с криптовалютой
08:23
В гаражах на Пороховых нашли тело с проволокой на шее
08:17
Двое оставили таксиста без машины в Колпино
08:08
Минобороны РФ: Научно-исследовательский флот страны в «катастрофическом состоянии»
07:39
Полиция: Стрелок в Лас-Вегасе действовал в одиночку
01:12
В “Авроре” покажут новую американскую документалистику
00:33
В России в 2018 году появится система мгновенных переводов между банками
00:03
В США умер рок-музыкант Том Петти
02/10
СМИ узнали секретные показания генерала ФСБ по делу Улюкаева
02/10
Фонд национального благосостояния за месяц уменьшился почти на 3 млрд долларов
02/10
АТОР: Самолеты «ВИМ-авиа» завершили перелеты из Турции в Москву
02/10
На президентские гранты подали заявки 9,5 тыс. НКО
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
03.10.2017 14:15

В Петергофе полиция и ФСБ задержали иностранца на конференции по ликвидации АЭС

Миграционная полиция и ФСБ прервали для проверки паспортов международную конференцию сети «Декомиссия» в Петергофе, в которой участвовали иностранные общественники и проектировщики атомных электростанций. Как сообщают очевидцы, один человек был задержан по подозрению в нарушении миграционного законодательства.

«Конференция была прервана появлением полиции. Майор полиции стал проводить проверку документов. Докладчик, гражданин Литвы, атомщик, работавший ранее на Ленинградской и Чернобыльской АЭС, Владимир Кузнецов был задержан. Доклад сорван. Он ветеран Чернобыля. Сейчас гражданин Литвы. Организаторы ранее запрашивали для него гуманитарную визу, но российская сторона выдала ему туристическую. Сейчас конференция приостановлена, ждем вестей из полиции», – сообщил 3 октября на своей странице в Facebook Рашид Алимов, координатор антиядерной программы Гринпис России, который находится на месте событий.

Конференция посвящена выводу из эксплуатации АЭС. На мероприятие приехали участники из США, Литвы, Норвегии, общественники из ряда российских регионов, представители Ленинградской АЭС, института Атомэнергопроект, Ядерного общества России и ученые.

В  полицейском главке и УФСБ от комментариев отказались.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Health&Medical Tourism
03.10.2017 10:00

Выставка услуг в сфере медицинского и оздоровительного туризма состоится в Петербурге

Приглашаем посетить 5-ю Международную выставку услуг в сфере медицинского и оздоровительного туризма "Health&Medical Tourism" 11-13 октября 2017 года в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» в Санкт-Петербурге
Фото Pixabay.com
29.09.2017 10:00

Студенты - архитекторы усовершенствуют городскую среду

Очевидно, что городские территории должны быть не только чистыми и безопасными, но также красивыми, комфортными для жителей. Особая надежда в развитии функциональной городской среды возлагается на молодых архитекторов
«Российская Стекольная Компания»
28.09.2017 18:06

В России начались продажи X-ONE: окон со сверхспособностями

«Российская Стекольная Компания», входящая в список крупнейших предприятий по переработке стекла, презентовала новый продукт: X-ONE – окна со сверхспособностями.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Задержанного в Петергофе ветерана Чернобыля оштрафовали на 5000 рублей
Семья фигурантов дела вице-губернатора Оганесяна отпразднует Новый год раздельно
В суд передано дело наркодилеров, делавших закладки в трех районах Петербурга
В Петергофе полиция и ФСБ задержали иностранца на конференции по ликвидации АЭС
«Достоевская» и переход на «Владимирскую» закрыты
Минюст за неделю до «маски-шоу» потребовал закрыть тренинговую компанию «Зеора»
США вышлют 60% кубинских дипломатов после скандала с «акустическим оружием»
Два десятка тонн омывайки на метаноле изъяли полицейские в Петербурге
Выставка услуг в сфере медицинского и оздоровительного туризма состоится в Петербурге
Судимый лужанин учил воровать несовершеннолетнего
Разведчик США провалился на Тамаре
Серега и Петя были в полпредстве
Неучтенные драгоценности полпредства
Командующего ВДВ подставили под удар
"Запад-2017" под ударом с воздуха
За одни разбитые очки ответят семь полицейских
Кто минирует Россию
100 миллиардов через помойку на Петроградке
Следите за руками
Шахид-мобили. С любовью из Петербурга
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Погибших при теракте в петербургском метро помянули панихидой

Константин Селин/"Фонтанка.ру"

Трагедия в Лас-Вегасе заставила забыть петербуржцев о геополитике

Красимир Врански

АТОР: Волнения в Барселоне не беспокоят российских туристов

Новости компаний
Health&Medical Tourism
03.10.2017 10:00
Выставка услуг в сфере медицинского и оздоровительного туризма состоится в Петербурге
Приглашаем посетить 5-ю Международную выставку услуг в сфере медицинского и оздоровительного туризма "Health&Medical Tourism" 11-13 октября 2017 года в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» в Санкт-Петербурге
Фото Pixabay.com
29.09.2017 10:00
Студенты - архитекторы усовершенствуют городскую среду
Очевидно, что городские территории должны быть не только чистыми и безопасными, но также красивыми, комфортными для жителей. Особая надежда в развитии функциональной городской среды возлагается на молодых архитекторов
«Российская Стекольная Компания»
28.09.2017 18:06
В России начались продажи X-ONE: окон со сверхспособностями
«Российская Стекольная Компания», входящая в список крупнейших предприятий по переработке стекла, презентовала новый продукт: X-ONE – окна со сверхспособностями.
ФК «Тосно»
27.09.2017 15:09
Болей за областных
Уже в эту субботу новичок Премьер-Лиги этого сезона – областной ФК «Тосно» примет на стадионе «Петровский» грозненский «Ахмат», занимающий на данный момент 5 место в турнирной таблице РОСГОССТРАХ Чемпионата России
Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita
22.09.2017 15:54
WorldVita поможет Ростовской Областной детской клинической больнице
Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita в рамках реализации программы «Оснащение детских медицинских учреждений» произведет поставку высокотехнологичного оборудования для пациентов Областной детской клинической больницы города Ростов-на-Дону
Фото Pixabay.com
20.09.2017 17:48
Пассажирский порт Санкт-Петербург приглашает посетить парусную гонку
21 сентября 2017 года, с 10:30 до 17:00 в рамках продолжения праздника спорта «Морская Миля-2017» в яхт-клубе «Геркулес» состоится старт парусных гонок на яхтах класса Platu 25
«АРТ Личность»
19.09.2017 10:01
«АРТ Личность» проведет бесплатные тренинги для детей
С 19 по 21 сентября «АРТ Личность» проведет открытые уроки по развитию различных навыков у детей
«4C: Санкт-Петербург»
19.09.2017 10:00
Санкт-Петербург на два дня превратится в столицу игровой индустрии
80 спикеров из крупнейших компаний игровой индустрии, доклады, мастер-классы, сертификация Unity и впервые — секция «Новые медиа»: 22–23 сентября в Санкт-Петербурге пройдет конференция «4С»
Фото depositphotos.com
18.09.2017 10:00
Компания Дельта опубликовала шокирующий отчет ограблений
Вечером 14 сентября компания «Дельта – системы безопасности» опубликовала отчёт, в котором рассказала об исследовании на тему квартирных краж в Санкт-Петербурге
Фото Pixabay.com
12.09.2017 16:01
Дачников, не сообщающих показания счетчиков, оставят без света
Компания «ТНС энерго Великий Новгород» напоминает своим потребителям о необходимости ежемесячной передачи показаний приборов учета электроэнергии
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.