Вместо акции памяти Политковской у Соловецкого камня власти решили провести молодежный праздник

Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга отказала депутату петербургского ЗакСа Борису Вишневскому и активисту «Солидарности» Иосифу Скаковскому в проведении акции 7 октября на Троицкой площади. У закладного камня «Жертвам политических репрессий» они намеревались почтить память журналиста Анны Политковской.

Как сообщили заявителям в администрации района, 7 октября с 12:00 до 20:00 в сквере площади и на его аллеях уже согласовано проведение культурно-массового молодежного мероприятия «Будущее за нами». Организованный администрацией района праздник, как указано в ответе, посвящен профилактике правонарушений несовершеннолетних.

«Проведение пикета в заявленном месте, с учетом вышеизложенных оснований, может повлечь за собой нарушение прав других граждан – участников и организаторов молодежного культурно-массового мероприятия, не являющихся участниками заявленного пикетирования, посвященного памяти Анны Политковской», – предупредили чиновники Скаковского и Вишневского.

Как сообщил «Фонтанке» Борис Вишневский, акция памяти Анны Политковской проводится в Петербурге у Соловецкого камня начиная с 2006 года и всегда 7 октября — в день убийства журналистки.

«За исключением 2006 года, когда произошло убийство (тогда мы собрались 8 октября). Об этом прекрасно знает администрация города и района. Кроме того, на сайте администрации Петроградского района никакого мероприятия на этот день вообще не значится. Не говоря уж о том, что никакие «культурно-массовые молодежные мероприятия» не длятся 8 часов подряд», – отметил депутат.

Он добавил, что Соловецкий камень – место памятника жертвам политических репрессий, которое никакого отношения к молодежной политике и профилактике правонарушений несовершеннолетних не имеет.

«На мой взгляд, налицо традиционная попытка не допустить проведения общественно важной публичной акции под фиктивным предлогом. Потом выяснится, что никакого мероприятия «Будущее за нами» или вообще не было, или два с половиной человека на протяжении получаса что-то изображали у Соловецкого камня», – заключил он.

Обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская была застрелена в лифте своего дома в центре Москвы 7 октября 2006 года. Сотрудники милиции нашли пистолет Макарова с глушителем и четыре гильзы рядом с телом. Убийство признали заказным. Заказчики убийства не найдены до сих пор.