Трагедия в Лас-Вегасе заставила забыть петербуржцев о геополитике

Горожане выражают соболезнования в связи с гибелью американцев во время стрельбы на фестивале в Лас-Вегасе. Они несут цветы к консульству США в Петербурге.

Как передает корреспондент «Фонтанки» от здания на Фурштатской улице, дом 15, где расположено консульство, днем 3 октября к нему стягиваются люди с цветами и свечами. Петербуржцы выражают солидарность с американцами, чьи родственники и друзья в ночь с воскресенья на понедельник стали жертвами теракта на фестивале кантри-музыки в Лас-Вегасе.

Напомним, 64-летний Стивен Пэддок открыл стрельбу из номера отеля на площади, где проходил фестиваль. Погибли 59 человек, более пятисот были ранены. Сам Пэддок найден мертвым, в номере было 23 единицы оружия, еще 19 нашли в его доме в Неваде. Ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная в России организация ИГИЛ, однако спецслужбы США не нашли связей Пэддока с террористами.