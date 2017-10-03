«Метрострой» претендует на контракт с «Северной верфью» на 6 миллиардов

Петербургское ОАО «Метрострой» поборется с самарским ООО «Больверк» за право построить для «Северной верфи» первый этап современного судостроительного комплекса за 6,3 млрд рублей. 3 октября был опубликован протокол вскрытия заявок, поданных на тендер.

По его условиям, победитель должен будет построить стапельные площадки с эллингом и крановым оборудованием для сборки корпусов судов длиной до 250 м и весом до 25 тыс. тонн, производственные и вспомогательные здания, а также объекты энергетической инфраструктуры для «Северной верфи».

Это уже третий конкурс, объявленный в рамках масштабного проекта верфи. В апреле ФАС отменила первый тендер из-за нарушений. На торги, повторно объявленные в конце августа, не заявилось ни одного участника. При этом «Метрострой» предлагает выполнить работы за 6,33 млрд рублей, а «Больверк» – за 6,14 миллиарда. Подведение итогов запланировано на 17 октября.

В «Метрострое» «Фонтанке» пояснили, что после завершения работ по достройке стадиона на Крестовском острове в подразделениях и управлениях компании освободилось достаточно много квалифицированных сотрудников, и подобные крупные контракты позволяют загрузить штат.