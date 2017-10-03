«Достоевская» и переход на «Владимирскую» закрыты

На станции метро Петербурга «Достоевская» началась проверка бесхозного предмета. Вход и выход, а также переход на «Владимирскую» закрыты.

Как сообщает пресс-служба городского метро, сотрудники подземки закрыли станцию около половины второго 3 октября. Поводом стал бесхозный предмет, оставленный на платформе.

Сейчас его обследуют экстренные службы, работа «Достоевской» временно прекращена, доступ на станцию закрыт со всех сторон — с улицы, перехода на «Владимирской» и прибывающих поездов — они у платформы не останавливаются.