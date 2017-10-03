Петербургский метрополитен не смог выбрать тренеров по досмотру с первого раза

Предприятие отменило конкурс на обучение работников правилам проведения досмотра пассажиров. У потенциальных претендентов появилось слишком много вопросов.

Извещение об отмене определения поставщика появилось на сайте госзакупок 3 октября. Решение принято в связи « с доработкой документации об электронном аукционе». Максимальная цена контракта составляла 16,9 млн рублей. Конкурс объявили 27 сентября, итоги предполагалось подвести 20 октября. В 2017 году искусству досмотра планировали обучить 215 человек, в 2018-м — еще 609.

О грядущей отмене конкурса потенциальным подрядчикам сообщили в ответ на претензии и вопросы. В частности, их не устраивало, что в контракте не прописаны условия для одностороннего расторжения сделки со стороны подрядчика. Кроме того, заказчик настаивает на том, что обучение должно проходить с использованием конкретных технических средств, хотя федеральный закон «Об образовании» оставляет выбор учебно-методического пособия за образовательным учреждением. Претендентов не устроило и то, что стороной договора на обучение не является конкретный сотрудник, что, по их мнению, тоже противоречит законодательству.

Ранее метрополитен объявил конкурс на аттестацию сотрудников службы безопасности. На обучение примерно 250 человек предприятие решило выделить 5 млн рублей. Две трети аттестованных работников будут осуществлять досмотр пассажиров. Сейчас сотрудники службы контроля на метрополитене не имеют права проводить эту процедуру, так как у них нет соответствующей аттестации.