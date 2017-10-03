В Петергофе за 120 миллионов продают почти 5 гектаров парка

Еще
16:44 03.10.2017
Пришлите свою новость!
16:38
В Доломане ждут вылета две сотни клиентов «Вим-Авиа» из Петербурга
16:25
«Маяковскую» открыли на вход
16:24
Петербургская прокуратура проверит рэп-баттл депутатов Резника и Анохина
16:17
Кержаков отметит день рождения Путина матчем за клуб Кадырова против ветеранов Италии
16:11
«Маяковская» закрыта на вход, работает переход с «Площади Восстания»
16:09
В Google Play обнаружили вирус, который воровал пароли от мобильных банков
16:04
Задержанного в Петергофе ветерана Чернобыля оштрафовали на 5000 рублей
16:00
ЗВО: Суворовское училище переедет из дворца на Московский на осенних каникулах
15:58
Семья фигурантов дела вице-губернатора Оганесяна отпразднует Новый год раздельно
15:53
С почтового склада в Финляндии украли 2000 смартфонов на миллион евро
15:49
На реке Красненькой нашли нелегальную свалку строительных грунтов
15:43
В Петербурге наконец назначен новый начальник ГИБДД
15:35
ЕСПЧ обязал выплатить €20 тыс. за смерть онкобольной в тюремной больнице Петербурга
15:24
Погибших при теракте в петербургском метро помянули панихидой
15:19
В Петербурге направлено в суд дело о продаже «кардиологической плазмы»
14:47
В выявленном ФАС картельном сговоре о поставках для МВД обнаружились пять петербургских компаний
14:42
В Петербурге завтра включат регулярное отопление
14:37
Автору диссертации о власовцах отказали в степени доктора наук
14:37
«Жар-птица» из Новой Голландии осталась на картах Google и Yandex
14:27
Проверка на «Достоевской» завершена, опасных предметов на станции не нашли
14:22
В суд передано дело наркодилеров, делавших закладки в трех районах Петербурга
14:15
Трагедия в Лас-Вегасе заставила забыть петербуржцев о геополитике
14:15
В Петергофе полиция и ФСБ задержали иностранца на конференции по ликвидации АЭС
14:04
Вместо акции памяти Политковской у Соловецкого камня власти решили провести молодежный праздник
13:55
На российской границе поймали литовское авто с "начинкой" из 29 кг гаджетов
13:50
«Метрострой» претендует на контракт с «Северной верфью» на 6 миллиардов
13:43
«Достоевская» и переход на «Владимирскую» закрыты
13:41
Петербургский метрополитен не смог выбрать тренеров по досмотру с первого раза
13:39
В Петергофе за 120 миллионов продают почти 5 гектаров парка
13:21
Пресс-секретарь Полтавченко стал замглавы администрации губернатора Петербурга
13:16
Адвокат Улюкаева на суде раскрыл секрет операции «Бриллиант»
13:12
Кадыров восхитился силой духа «хрупкой девушки» Поклонской на тему «Матильды»
12:51
В Финляндии открыли Европейский центр по противодействию гибридным угрозам
12:44
Банк «Открытие» купил акции золотодобывающей компании с корнями в Петербурге
12:28
Глава Минобра похвалила Мединского за отсутствие в его диссертации плагиата
12:11
Минюст за неделю до «маски-шоу» потребовал закрыть тренинговую компанию «Зеора»
11:59
США вышлют 60% кубинских дипломатов после скандала с «акустическим оружием»
11:49
АТОР: Волнения в Барселоне не беспокоят российских туристов
11:30
Минздрав передумал наказывать родителей за отказ прививать детей
11:22
Facebook: Российскую рекламу во время выборов в США показали 10 миллионам
11:17
Перекресток Гастелло и Ленсовета затопило из-за коммунальной аварии
10:56
Житель Твери ищет петербуржца, чей угнанный автомобиль он купил 5 лет назад
10:51
Очевидцы: На красной и оранжевой линиях метро в Петербурге утром пробки
10:50
Благотворительная организация «Каритас» открыла пункт бесплатной консультативной социальной помощи
10:45
Минэнерго: Добыть баррель нефти в России стоит от 3 до 8 долларов
10:41
ВАК о диссертации Мединского: Он не открыл ничего нового
10:40
Самая доступная квартира в Калининском районе стоит менее 2 млн рублей
10:15
В петербургской квартире нашли мёртвого финского бизнесмена
10:10
Петербурженки завоевали все медали международного турнира по трейл-ориентированию
10:01
Два десятка тонн омывайки на метаноле изъяли полицейские в Петербурге
09:53
Судимый лужанин учил воровать несовершеннолетнего
09:36
«Барбоскиных» задержали на таможне в Петербурге
09:30
Минобороны РФ: В Сирии ликвидировали семь полевых командиров ИГ
09:19
Студентку петербургского техникума изнасиловали в Отрадном
09:10
Бобы за 48 миллионов обернулись для крымчанки уголовным делом в Петербурге
09:01
В полночь на Карповке четырем активисткам не дали раздать листовки о митинге Навального
08:46
Роспотребнадзор: Спиннеры безопасны для детской психики
08:34
Полуобнаженную пенсионерку с признаками изнасилования нашли в Невском районе Петербурга
08:27
В США возбудили первое в истории дело о мошенничестве с криптовалютой
08:23
В гаражах на Пороховых нашли тело с проволокой на шее
08:17
Двое оставили таксиста без машины в Колпино
08:08
Минобороны РФ: Научно-исследовательский флот страны в «катастрофическом состоянии»
07:39
Полиция: Стрелок в Лас-Вегасе действовал в одиночку
01:12
В “Авроре” покажут новую американскую документалистику
00:33
В России в 2018 году появится система мгновенных переводов между банками
00:03
В США умер рок-музыкант Том Петти
02/10
СМИ узнали секретные показания генерала ФСБ по делу Улюкаева
02/10
Фонд национального благосостояния за месяц уменьшился почти на 3 млрд долларов
02/10
АТОР: Самолеты «ВИМ-авиа» завершили перелеты из Турции в Москву
02/10
На президентские гранты подали заявки 9,5 тыс. НКО
Предыдущие новости
Архив материалов
Недвижимость
Версия для печати
03.10.2017 13:39
6 Комментариев

В Петергофе за 120 миллионов продают почти 5 гектаров парка

АО «РТ-Стройтех» продает 4,6 гектара из 39 занимаемых парком фермы Ольденбургского в Старом Петергофе. Парк расположен против Ораниенбаумского спуска и занимает прибрежную полосу длиной около километра. В заявке адрес обозначен как Ораниенбаумское шоссе, д.7а, литера А.  О торгах, назначенных на ноябрь, сообщает компания на своем сайте.

На заросшем лесом участке рекреационного назначения расположены восемь заброшенных зданий общей площадью 2,5 тыс. кв. м — в заявке они обозначены как столовая, прачечная, медпункт, спальные корпуса, ледник и т.д. «Лесной участок с озером, граничит с элитной жилой застройкой», – говорится в объявлении; видимо, имеется в виду расположенный рядом, на Менделеевской улице, малоэтажный ЖК «Марина» от «Дальпитерстроя» (комплекс сблокированных домов). С другой стороны парка, западнее — очистные сооружения Водоканала.

stroytech-rt.ru

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Здания на территории участка являются непрофильными активами петербургского АО «НИИ телевидения» («РТ-Стройтех», дочерняя фирма корпорации «Ростех», как раз и специализируется в том числе на продаже непрофильных активов членов корпорации). Торги назначены на 14 ноября 2017 года, заявки принимаются до 10 ноября. Начальная цена — 121,8 млн рублей.

В XIX веке здесь находилась дача племянника Николая I принца П.Г. Ольденбургского, в честь которого и назван парк. Теперь, согласно зонированию, тут можно обустроить оздоровительные и спортивные заведения, яхт-клубы, отели, санатории, кемпинги, базы отдыха.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (6)
лукницкий
3 октября 2017 г. 16:33
Randy:
будет очередной апарт, к бабке не ходи
Вполне возможно! В настоящее время уж очень парк запущен. Конечно, хорошо бы парк облагородить, восстановить..
Весной 1919 года экскурсионная секция Народного комиссариата просвещения открыла здесь естественно-историческую станцию для летних экскурсий учащихся. С петроградскими школьниками проводились экскурсии во дворцы-музеи и в парки Петергофа. На станции был создан гербарий флоры окрестностей Петергофа, содержащий до шестисот видов растений. Впоследствии на даче Ольденбургского в Петергофе был открыт дом отдыха.
лукницкий
3 октября 2017 г. 15:56
timoxa: К сожалению парк не вернуть!
2017-10-03_14-26-33
За мостом через Троицкий ручей, на гребне террасы, в XIX веке открывалась построенная в конце 1830-х гг. по проекту В. П. Стасова дача принца Петра Георгиевича Ольденбургского (сохранился перестроенный флигель по Знаменской ул., 29). Между дорогой и взморьем, с расположенным на его берегу старинным Троицким кладбищем, начинался парк Фермы Ольденбургского. Этот парк был расположен в Старом Петергофе, против Ораниенбаумского спуска, на площади в тридцать девять гектаров. Он занимал прибрежную полосу длиной около километра. Парку придали пейзажный характер, сохранив растущие деревья и сосновый бор. Украшением парка служили два пруда, соединенные между собой системой небольших каналов, расчленявших довольно обширную площадь на островки. Решающая роль в планировке принадлежала живописным аллеям. http://www.citywalls.ru/house23311.html В годы Отечественной войны основные здания фермы были уничтожены. Центральная часть парка Ольденбургского искажена вторгшимся в него комплексом очистных сооружений. Западную границу нарушили громоздкие боксы водного кооператива
2017-10-03_15-43-03
2017-10-03_15-47-01
2017-10-03_15-44-51
Фотографии из альбома Парк фермы Ольденбургского в Петергофе https://fotki.yandex.ru/users/ser93509752
Randy
3 октября 2017 г. 14:58
будет очередной апарт, к бабке не ходи
timoxa
3 октября 2017 г. 14:54
Гниды подзаборные!
Gerasha
3 октября 2017 г. 14:02
Danik: Так не доходят границы до берега )
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ПАО «Группа ЛСР»
02.10.2017 16:38

«Группа ЛСР» возглавила рейтинг застройщиков России

Портал «Единый реестр застройщиков» опубликовал свежий рейтинг девелоперов России по объемам текущего строительства, который составляется при поддержке Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА). Первое место в нем в очередной раз заняла «Группа ЛСР»
New Nordic Group
02.10.2017 11:35

Норвежская компания New Nordic Group запустила новый проект в Камбодже

Узнать детали о том, как инвестировать в жилье заграницей можно будет в октябре на выставке в СКК «Жилищный проект» (7-9 октября, СПБ), Экспофоруме «Ярмарка недвижимости» (27-29 октября СПб)
Холдинг Setl Group
29.09.2017 12:23

Setl Group возглавил рейтинг «Делового Петербурга» в четырех номинациях

По итогам рейтинга участников строительного рынка, составленного изданием «Деловой Петербург», холдинг Setl Group стал лучшим в четырех номинациях.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
ЗВО: Суворовское училище переедет из дворца на Московский на осенних каникулах
В Петергофе за 120 миллионов продают почти 5 гектаров парка
Самая доступная квартира в Калининском районе стоит менее 2 млн рублей
«Квадрат» элитного жилья в Петербурге в среднем стоит 331 тысячу рублей
В сентябре в Петербурге сдали 60 новых домов
Школу при Консерватории отреставрируют
В Новогорелово построят детсад и школу
Смольный настаивает на сносе самостроя в Ломоносове
На квартиру у озера с петербургской пропиской нужно 1,65 млн рублей
Регионы попросили бесплатные земли для обманутых дольщиков
Жилье за один «Лексус» в год
Реновация-в СПб.нет
Как Петербург Москву обогнал
По зубным щеткам пересчитают
Петербургу сносят башни
Дачный рынок опустился до земли
Бизнес на апартаментах
Можно ли жить в Петербурге по-фински?
Ростов в поисках Нерона
Когда больше значит меньше
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Погибших при теракте в петербургском метро помянули панихидой

Константин Селин/"Фонтанка.ру"

Трагедия в Лас-Вегасе заставила забыть петербуржцев о геополитике

Красимир Врански

АТОР: Волнения в Барселоне не беспокоят российских туристов

Новости компаний
ПАО «Группа ЛСР»
02.10.2017 16:38
«Группа ЛСР» возглавила рейтинг застройщиков России
Портал «Единый реестр застройщиков» опубликовал свежий рейтинг девелоперов России по объемам текущего строительства, который составляется при поддержке Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА). Первое место в нем в очередной раз заняла «Группа ЛСР»
New Nordic Group
02.10.2017 11:35
Норвежская компания New Nordic Group запустила новый проект в Камбодже
Узнать детали о том, как инвестировать в жилье заграницей можно будет в октябре на выставке в СКК «Жилищный проект» (7-9 октября, СПБ), Экспофоруме «Ярмарка недвижимости» (27-29 октября СПб)
Холдинг Setl Group
29.09.2017 12:23
Setl Group возглавил рейтинг «Делового Петербурга» в четырех номинациях
По итогам рейтинга участников строительного рынка, составленного изданием «Деловой Петербург», холдинг Setl Group стал лучшим в четырех номинациях.
LEGENDA Intelligent Development
27.09.2017 11:38
«LEGENDA Дальневосточного» и «LEGENDA Комендантского» - победители European Property Awards
В середине сентября состоялось подведение итогов престижной международной премии в сфере жилой и коммерческой недвижимости European Property Awards 2017-2018. Победителями в номинации «Строительство высотных объектов» стали сразу два smart-комплекса компании LEGENDA: «LEGENDA Дальневосточного» и «LEGENDA Комендантского»
ГК «Эталон»
26.09.2017 10:38
Два банка аккредитовали 4-й корпус ЖК «Самоцветы» от «Эталон ЛенСпецСМУ»
ПАО «ВТБ 24» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» аккредитовали введенный в эксплуатацию четвертый корпус жилого комплекса «Самоцветы», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» возводит на Васильевском острове, на пересечении Уральской улицы и набережной реки Смоленки
УК “Новоселье”
25.09.2017 16:22
Квартиры в проекте КОТ “Новоселье: городские кварталы” подорожают
Застройщик масштабного проекта на Юго-западе - УК “Новоселье” - объявил о повышении цен по всем квартирам в объектах “Гамма” и “Дельта” с 1 октября 2017 года
Компания «Центр Развития»
22.09.2017 15:55
Завершается благоустройство территории ЖК «Образцовый квартал 2»
Кажется, еще совсем недавно на стройплощадке ЖК «Образцового квартал 2» работали краны. И вот уже не за горами ввод в эксплуатацию и передача ключей новоселам
Строительная компания Л1
22.09.2017 10:24
ЖК «Граф Орлов» вошёл в число лучших
ЖК «Граф Орлов» вошел в ТОП-100 жилых комплексов России по версии журнала Forbes
УК “Новоселье”
20.09.2017 11:47
Квартал “Гамма” введен в эксплуатацию
Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области 19 сентября 2017 года выдал разрешение на ввод в эксплуатацию квартала “Гамма” от УК “Новоселье”
Холдинг RBI
15.09.2017 17:19
«Северный город» сдал «Дом у Елагина острова»
Введен в эксплуатацию 8-этажный жилой дом на Липовой аллее, 15, в Приморском районе Санкт-Петербурга
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.