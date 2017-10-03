В Петергофе за 120 миллионов продают почти 5 гектаров парка

АО «РТ-Стройтех» продает 4,6 гектара из 39 занимаемых парком фермы Ольденбургского в Старом Петергофе. Парк расположен против Ораниенбаумского спуска и занимает прибрежную полосу длиной около километра. В заявке адрес обозначен как Ораниенбаумское шоссе, д.7а, литера А. О торгах, назначенных на ноябрь, сообщает компания на своем сайте.

На заросшем лесом участке рекреационного назначения расположены восемь заброшенных зданий общей площадью 2,5 тыс. кв. м — в заявке они обозначены как столовая, прачечная, медпункт, спальные корпуса, ледник и т.д. «Лесной участок с озером, граничит с элитной жилой застройкой», – говорится в объявлении; видимо, имеется в виду расположенный рядом, на Менделеевской улице, малоэтажный ЖК «Марина» от «Дальпитерстроя» (комплекс сблокированных домов). С другой стороны парка, западнее — очистные сооружения Водоканала.

Здания на территории участка являются непрофильными активами петербургского АО «НИИ телевидения» («РТ-Стройтех», дочерняя фирма корпорации «Ростех», как раз и специализируется в том числе на продаже непрофильных активов членов корпорации). Торги назначены на 14 ноября 2017 года, заявки принимаются до 10 ноября. Начальная цена — 121,8 млн рублей.

В XIX веке здесь находилась дача племянника Николая I принца П.Г. Ольденбургского, в честь которого и назван парк. Теперь, согласно зонированию, тут можно обустроить оздоровительные и спортивные заведения, яхт-клубы, отели, санатории, кемпинги, базы отдыха.