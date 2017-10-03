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ЗВО: Суворовское училище переедет из дворца на Московский на осенних каникулах
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03.10.2017 13:16

Адвокат Улюкаева на суде раскрыл секрет операции «Бриллиант»

На заседаниях по делу бывшего министра Алексея Улюкаева выяснилось, что процесс  приватизации компании  «Башнефть» среди его участников назывался «Бриллиант».

Как передает «Медиазона» 3 октября из зала Замоскворецкого районного суда, термин не единожды упоминался в ходе судебного заседания. После этого объяснить «шифр» адвоката Улюкаева Викторию Бурковскую попросили представители прессы. Как рассказала юрист, этим словом назывался план по приватизации компании «Башнефть».

Напомним, бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева обвиняют в получении взятки в 2 млн долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина за одобрение сделки по приватизации компании «Башнефть». Бывший чиновник не признает свою вину, судебное заседание длится уже 11 день.

Суд над бывшим высокопоставленным чиновником уже породил такое устойчивое выражение как «корзинка Сечина», а также запомнился демонстрацией двух миллионов «на пальцах».


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