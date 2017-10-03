Кадыров восхитился силой духа «хрупкой девушки» Поклонской на тему «Матильды»

Пост в поддержку депутата Госдумы от Республики Крым Натальи Поклонской появился в Телеграм-канале руководителя Чечни Рамзана Кадырова. В нём Кадыров восхищается стойкостью и духом своей единомышленницы, не забыв о её внешности, и рассуждает о Родине.

Сообщение, размещенное 3 октября в канале мессенджера Telegram Kadyrov_95, судя по тексту, вызвано не каким-то конкретным событием.

«Я хочу выразить поддержку депутату Госдумы Наталье Поклонской. Ее травят за несгибаемую волю, силу духа и за четкую позицию те, кто не имеет никакого отношения ни к Отечеству, ни к народу», – пишет Кадыров.

По его мнению, право Поклонской высказываться против фильма «Матильда» безусловно, и он его приветствует. При этом глава Чечни ссылается на то, что депутат представляет в Госдуме интересы населения России, а петиция против фильма режиссера Учителя собрала сто тысяч подписей:

«И хрупкая девушка защищает интересы тех, кому не все равно на историю своей страны».

Отметим, что под петицией против фильма, размещенной на ресурсе Change.org, подписи оставили чуть больше 25 тысяч человек.

«Времена меняются, взгляды людей меняются, но Родина одна. Царя и его семью расстреляли, потом канонизировали, правда сначала за рубежом, а уже потом в России. Преступно предавать свою страну во имя чьих-то взглядов. И благодаря таким людям, как Наталья Поклонская, мы сохраняем свое Отечество», – резюмирует Кадыров.

Отметим, что Чечня стала одним из первых регионов, которые после получения фильмом «Матильда» прокатного удостоверения заявили, что не будут транслировать ленту. Кадыров тогда мотивировал это тем, что считает фильм «преднамеренным издевательством над чувствами верующих».