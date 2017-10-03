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03.10.2017 12:44

Банк «Открытие» купил акции золотодобывающей компании с корнями в Петербурге

Банк «Открытие», который из-за финансовых проблем сейчас санирует Центральный банк, стал владельцем  7,56% акций золотодобывающей компании Polymetal International plc. Она зарегистрирована в офшоре, но её штаб-квартира расположена в Петербурге.

Согласно сообщению компании от 3 октября, сделка была проведена в  понедельник. По её условиям, банку теперь принадлежит 7,56% акций компании, из которых 1,41% – это доля «дочек» банка  «Открытие брокер» и «Открытие трейдинг».

Polymetal International plc , головная компания группы «Полиметалл», основана в 1998 году и зарегистрирована на острове Джерси. Это одна из ведущих компаний по добыче золота, серебра и меди в России, Казахстане и Армении. Оборот компании по международным стандартам финансовой отчетности за 2016 год составил 1,583 млрд долларов. Чистая прибыль — 395 млн долларов.

Крупнейшим акционером Polymetal является группа «ИСТ» петербуржца Александра Несиса (27,13%). В 1993 году его группа создала «НОМОС-Банк», который позднее лёг в основу «Открытия», которое объединило в себе 10 банков.

Напомним, что санация «Открытия» началась 29 августа. Центральный банк стал главным инвестором проекта. На оздоровление кредитной организации планируется потратить от 250 до 400 млрд рублей. Напомним, в финансовой организации пришлось ввести временную администрацию после того, как из банка за полтора месяца вывели более 500 миллиардов.


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