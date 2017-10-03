Глава Минобра похвалила Мединского за отсутствие в его диссертации плагиата
Глава Министерства образования и науки Ольга Васильева дала оценку научной работе министра культуры Владимира Мединского после того, как эксперты Высшей аттестационной комиссии при её ведомстве рекомендовали лишить его звания доктора исторических наук. Чиновница уверена, что с диссертацией всё хорошо, а её коллега изложил в ней своё видение истории.
Свою позицию Васильева высказала 3 октября в интервью РИА Новости. По её мнению, стоит помнить о том, что до экспертов ВАК положительные решения по работе вынесли два диссертационных совета.
«А ещё очень важный момент — это отсутствие плагиата в работе. Ну а то, что автор представил свое видение истории, то это уже как раз та сама полемическая история, которая должна быть», — сказала Васильева.
При этом авторы обращения о лишении Мединского звания не указывали на присутствие плагиата в его работе, а делали упор на её ненаучный характер.
Справка:
Заявление о лишении Мединского докторской степени было подано в апреле 2016 года историками Вячеславом Козляковым и Константином Ерусалимским вместе с экспертом «Диссернета» Иваном Бабицким. В обращении говорилось, что научная работа министра «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV – XVII веков» ненаучна и «местами абсурдна».
Заявители отмечали, что Мединский включал в список публикаций несуществующие работы, а публиковался в журналах, связанных со своим научным консультантом. В ответ на критику чиновник пояснил, что в своей научной работе встал «на позицию интересов своей страны».
Вопрос о научной степени чиновника рассматривал в июле 2017 года диссертационный совет Белгородского государственного университета, но он не нашёл нарушений в работе.
В феврале 2017 года работу министра отказался обсуждать диссертационный совет МГУ.
2 октября экспертный совет ВАК по истории рекомендовал лишить министра культуры Владимира Мединского учёной степени доктора исторических наук. Теперь это решение должно быть утверждено на президиуме ВАК.