Глава Минобра похвалила Мединского за отсутствие в его диссертации плагиата

Глава Министерства образования и науки Ольга Васильева дала оценку научной работе министра культуры Владимира Мединского после того, как эксперты Высшей аттестационной комиссии при её ведомстве рекомендовали лишить его звания доктора исторических наук. Чиновница уверена, что с диссертацией всё хорошо, а её коллега изложил в ней своё видение истории.

Свою позицию Васильева высказала 3 октября в интервью РИА Новости. По её мнению, стоит помнить о том, что до экспертов ВАК положительные решения по работе вынесли два диссертационных совета.

«А ещё очень важный момент — это отсутствие плагиата в работе. Ну а то, что автор представил свое видение истории, то это уже как раз та сама полемическая история, которая должна быть», — сказала Васильева.

При этом авторы обращения о лишении Мединского звания не указывали на присутствие плагиата в его работе, а делали упор на её ненаучный характер.