Минюст за неделю до «маски-шоу» потребовал закрыть тренинговую компанию «Зеора»

Невский районный суд приступил к рассмотрению иска главного управления Минюста по Петербургу о ликвидации НКО «Зеора». Иск был подан за две недели до того, как Следком пришел за её руководителями.

Информация об иске ведомства размещена на сайте суда 18 сентября. В объединенной пресс-службе судов Петербурга «Фонтанке» 3 октября подтвердили, что требование у Минюста - ликвидировать компанию и исключить сведения о ней из ЕГРЮЛ.

Так же, как и следователи ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу во время рассмотрения ходатайств об избрании меры пресечения для семейной четы учредителей «Зеоры» Маркеловых, представители Минюста не сильно распространялись о своих мотивах. В иске просьба прикрыть центр мотивируется нарушением пункта 2 статьи 14 ФЗ-7 «О некоммерческих организациях», в которой говорится, что «требования учредительных документов некоммерческой организации обязательны для исполнения самой некоммерческой организацией, ее учредителями (участниками)». Какие требования документов нарушили совладельцы, будет понятно только в ходе рассмотрения иска.

Учредителей центра, рекомендующего себя как «международное содружество креативного коучинга», Виктора и Ольгу Маркеловых 1 октября задержали сотрудники Следкома, УФСБ и полиции Петербурга. Им инкриминируется создание организации, деятельность которой сопряжена с насилием над гражданами и иным причинением вреда их здоровью.

Задерживали глав «Зеоры» во время тренинга в бизнес-центре на Пироговской набережной вместе с более чем 100 клиентами. 2 октября Фрунзенский районный суд отправил супругов под домашний арест на время следствия.