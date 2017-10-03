США вышлют 60% кубинских дипломатов после скандала с «акустическим оружием»

Власти США потребуют от Кубы значительно сократить персонал дипмиссии. Ранее в Штатах заявили, что на работу американских дипломатов в республике самым пагубным образом повлияли «акустические атаки».

По данным источников Reuters, США вышлют две трети кубинских дипломатов. Агентство AP узнало, что персонал кубинской дипмиссии потребуют сократить на 60%. Высылка дипломатов должна будет уравнять численность персонала американской дипмиссии на Кубе и кубинской в США.

В конце сентября стало известно, что США эвакуируют с Кубы членов семей дипломатов и всех сотрудников дипмиссии, кроме тех, чье присутствие необходимо для поддержания работы посольства. Кубу, как сообщало AP, покинут 60% сотрудников посольства.

Решение об эвакуации дипломатов с Кубы было принято из-за того, что более 20 сотрудников дипмиссии США за последние несколько месяцев пожаловались на недомогания — в том числе потерю слуха и головные боли. Власти США подозревают, что против дипломатов применили «акустическое оружие». Куба эти обвинения отрицает.

Из-за сокращения персонала дипмиссии на Кубе на неопределенный срок приостановлена выдача американских виз.

Посольство США на Кубы было открыто в 2016 году, и сейчас ему грозит закрытие. До этого Соединенные Штаты и Куба более 50 лет не поддерживали дипломатические отношения.