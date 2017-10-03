Минстрой назвал образцовым проект строительства школы в ЖК «Вена»

Минстрой России признал экономически эффективной проектную документацию для школы на 600 мест, построенной Setl City в ЖК «Вена» микрорайона «Семь столиц» в Кудрово.

Проект на федеральном уровне признан типовым, а документация рекомендована для повторного использования. Эксклюзивным брокером проекта «Семь столиц» выступает «Петербургская Недвижимость».

Средняя общеобразовательная школа №1, которую построила компания Setl City, открыла свои двери для учеников 1 сентября 2016 года. Проектную документацию по заказу застройщика подготовил «ЛЕННИИПРОЕКТ».

Школу общей площадью 13 668 кв. м возвели менее,чем за 2 года. В здании спроектированы просторный спортзал, зал хореографии, актовый зал на 400 мест, столовая на 350 посадочных мест, полностью оборудованные кабинеты физики, химии, биологии. В школе работает лингафонный кабинет, оснащенный специальной техникой для эффективного изучения иностранных языков. Фасад школы украшают яркие и нестандартные геометрические узоры. Они дополнены фреской на торце здания в виде кота, состоящего из математических формул.

Отметим, что на днях в ЖК «Вена» начал работу последний из трех детских садов, возведенных на территории квартала застройщиком. Детский сад с бассейном принял 140 малышей.

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»