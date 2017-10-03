АТОР: Волнения в Барселоне не беспокоят российских туристов

Несмотря на забастовки и напряженную ситуацию в каталонской столице, российские туристы не отказываются от путешествий в Барселону.

О спросе на туры по этому направлению 3 октября сообщает вестник Ассоциации туроператоров России. По данным АТОР, загрузка рейсов в Барселону остается стопроцентной. Небольшой спад, по мнению турагентств, связан лишь с окончанием пляжного сезона и ситуацией вокруг банкротства авиаперевозчика «ВИМ-Авиа». Как отмечают туроператоры, около 70% всех туров в Испанию приходятся именно на Каталонию.

Тем временем во вторник в этой части страны началась всеобщая забастовка. Ее поддерживают крупнейшие профсоюзы Каталонии, поэтому возможны перебои в работе магазинов, ресторанов, общественного транспорта и других структур. Как уточняет АТОР, метро и железная дорога лишь частично приостановят работу – поезда будут следовать с задержками.

Напомним, в воскресенье, 1 октября, в Каталонии прошел референдум об отделении сообщества от Испании, в попытке сорвать который национальная гвардия Испании травмировала не менее 400 человек. По результатам голосования 90% выбрали независимость. Еврокомиссия посчитала референдум незаконным.