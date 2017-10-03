Facebook: Российскую рекламу во время выборов в США показали 10 миллионам

Компания Facebook, как и обещала, передала Конгрессу подробный отчет о политически мотивированных рекламных объявлениях, которые размещали из России во время выборов президента США. Пресс-служба соцсети утверждает, что в общей сложности эти объявления увидели около 10 млн человек в США.

Об отчёте Facebook 3 октября пишет «Медуза». Ранее сообщалось, что всего соцсеть нашла около 3 тыс. таких объявлений, размещенных с июня 2015-го по май 2017 года. В основном они касались социальных, политических и расовых вопросов — от прав ЛГБТ и до иммиграционного законодательства и контроля за оборотом оружия. Часть объявлений рекламировали страницы в Facebook, в которых, как ранее сообщалось, распространялись политические мемы, а также призывы выйти на те или иные акции протеста. В сегодняшнем отчете сообщается, что 44% просмотров этих объявлений были зафиксированы до дня выборов 8 ноября 2016 года, остальные 56% — после выборов.

Все объявления были таргетированными, то есть нацеленными на конкретные демографические группы людей с определенными интересами. Около четверти объявлений в силу особенностей системы показа рекламы Facebook никто не увидел.

В Facebook отмечают, что не могли выявить подозрительные рекламные объявления сразу, поскольку в социальной сети размещается слишком много рекламы, и проверить ее всю не представляется возможным. Социальная сеть также отмечает, что многие из этих объявлений никаких правил Facebook не нарушали. Часть из них были оплачены в рублях, однако многие легитимные рекламодатели расплачиваются с социальной сетью в российской валюте, и один только этот факт не может быть поводом для подозрений

Напомним, накануне Facebook объявил о найме тысячи человек для проверки рекламных объявлений.