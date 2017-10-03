Открыты продажи паркингов в 3 корпусе ЖК «Самоцветы» от «Эталон ЛенСпецСМУ»

2 октября открылись продажи машиномест в подземном паркинге 3 корпуса ЖК «Самоцветы», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на Васильевском острове, на пересечении Уральской улицы и набережной реки Смоленки.

Подземный паркинг 3 корпуса включает в себя 439 машиномест. Машиноместо можно приобрести со скидкой 5%, произведя единовременную оплату по договору. Также доступна беспроцентная рассрочка до сентября 2018 года при первоначальном взносе всего 10% от стоимости парковочного места.

Справка о ЖК «Самоцветы»:

Жилой комплекс «Самоцветы» будет состоять из четырех 10-этажных корпусов, возводимых по кирпично-монолитной технологии с применением навесных вентилируемых фасадов.

Проект возводится в локации с уже сформированной социальной инфраструктурой, включающей в себя поликлиники, школы и детские сады. В дополнение к этому на территории комплекса будет построен еще один детский сад.

Проектом предусмотрены подземные паркинги, в том числе и автоматизированные.

ЖК «Самоцветы» расположен в локации с отличной транспортной доступностью – в 15 минутах ходьбы от комплекса находятся станции метро «Василеостровская» и «Спортивная-2».

На сегодняшний день в ЖК «Самоцветы» уже введены в эксплуатацию 3 корпуса. Завершение реализации всего проекта запланировано на 2018 год.

Справка о ГК «Эталон»