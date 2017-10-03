Перекресток Гастелло и Ленсовета затопило из-за коммунальной аварии

Труба с холодной водой в Московском районе Петербурга не выдержала напора и лопнула утром 3 октября.

Как сообщают очевидцы, вода затопила перекресток улиц Гастелло и Ленсовета. Как пояснили «Фонтанке» в пресс-службе Водоканала, течь образовалась в 8:30 утра. Через полтора часа сотрудники предприятия ее локализовали. Дефект образовался на трубе диаметром 200 мм возле 15 дома по улице Гастелло.

По информации Водоканала, движение на перекрестке не ограничено. Абонентов от водоснабжения не отключали.