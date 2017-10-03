Житель Твери ищет петербуржца, чей угнанный автомобиль он купил 5 лет назад

Автомобилист из Твери обратился через социальные сети к петербуржцу, у которого 4-5 лет назад угнали Renault Duster. Машина оказалась у нового владельца после покупки, но была изъята полицейскими. Оказалось, что иномарку украли в Невском районе Петербурга.

Правда, до своего законного владельца «Рено» так и не доехал. По словам мужчины, автомобиль «гниет на парковке у Заволжского РОВД Твери». Дознаватель утверждает, что неоднократно отправляла коллегам из Петербурга сообщения о находке. Только вот они почему-то игнорируют сведения.

«Свои деньги я потерял, но хозяин ещё может забрать свою машину, как бы ему ни препятствовала наша система правосудия», – говорит житель Твери.

Подробности и фото – на «Водителе Петербурга».