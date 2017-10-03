Очевидцы: На красной и оранжевой линиях метро в Петербурге утром пробки
Жители Петербурга сообщают о затрудненном движении на оранжевой ветке утром 3 октября, часом раньше встали поезда на красной.
О пробке в метро «Фонтанке» рассказали читатели. По их словам, около половины десятого утра было остановлено движение от «Академической» до «Девяткино». Информация об этом транслировалась по громкой связи в подземке.
В соцсетях очевидцы опубликовали фото «красного» состава, знаменитого чувствительным дверным приводом, не выдерживающим петербургской вежливости, на станции «Гражданский проспект». По словам автора фото, состав с открытыми дверьми стоял у платформы около десяти минут. В справочной метро нашему изданию сообщили, что в 09:46 движение было восстановлено.
Ближе к 11 утра по громкой связи, со слов читателей, объявили о задержке поездов от «Достоевской» до «Спасской». Об увеличении интервала движения в справочной информации нет.
Справка:
Напомним, красный, или «Юбилейный» поезд был разработан для петербургского метро группой «Трансмашхолдинг». Первый состав в подземке запустили в день рождения метрополитена, 15 ноября 2016 года. В тот же день у него не закрылись двери с приводом от немецкой фирмы IFE после того, как горожане придержали их для забегающих в вагон пассажиров.