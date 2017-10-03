Минэнерго: Добыть баррель нефти в России стоит от 3 до 8 долларов

Себестоимость нефтедобычи в России составляет от 3 до 8 долларов за баррель.

Об этом 3 октября заявил замминистра энергетики Антон Инюцын, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на официальный журнал «Российской энергетической недели». «За счет низкой себестоимости добычи нефти, $3-8 за баррель, и роста глубины переработки с 70 до 80% (а на ряде НПЗ — выше 98%) наша ресурсная база остается одной из самых конкурентоспособных в мире», - заявил Инюцын.

Замминистра также уточнил, что в 2016-м Россия осталась лидером по поставкам газа на мировом рынке (доля РФ достигла 20%). По словам чиновника, главные проблемы для отечественного ТЭКа — технологическое отставание и ограничение доступа к финансовым ресурсам, в том числе из-за санкций.

Отметим, свои заявления замминистра сделал на фоне снижения цен на нефть — накануне, 2 октября, стоимость марки Brent упала более чем на 3% — до 55,45 доллара за баррель. Российская Urals также потеряла в цене более 3% — ее стоимость составляет $54,45 за баррель.