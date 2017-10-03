ВАК о диссертации Мединского: Он не открыл ничего нового

Эксперты высшей аттестационной комиссии в официальном заключении о диссертации министра культуры Владимира Мединского назвали ее пристрастной и не сообщающей ничего нового. Документ оказался в распоряжении редакции «Коммерсанта».

Выдержки из заключения издание публикует 3 октября. Согласно тексту, претензии экспертов ВАК к диссертанту и его работе на тему того, как западные страны рассказывали о России, начинаются с самой концепции научного труда и заканчиваются выводами о том, что министр неправильно работал с источниками. Так, принцип, сформулированный Мединским, — «Взвешивание на весах национальных интересов России создает абсолютный стандарт истинности и достоверности исторического труда», эксперты называют ложным. «Критерии достоверности исторического исследования определяются принципами и методами, имеющими универсальный характер, не зависящими от национальной принадлежности исследователя», — считают в ВАК.

В заключении также сказано, что, анализируя сложившиеся о России стереотипы, автор читал переводы иностранных авторов на русский, что привело даже к неким курьезам. Мединский отмечает, что в своей работе автор Герберштейн называет князя древлян «государем», хотя он им не был. «Затрудни себя автор обращением к оригиналу, он бы мог увидеть, что в латинском тексте стоит термин princeps, а в немецком — Fürst. И то, и другое слово соответствуют русскому князь, таким образом, «государь» является результатом вольного перевода, сделанного нашим современником», — упрекают Мединского в ВАК. Он пытается доказать необоснованность высказываний иностранцев и для этого часто ссылается на русские летописи, причем только те, что доказывают его слова, и игнорирует тексты, его выводам противоречащие. «Впрочем, он может просто заявить, что «на самом деле все было не так», не обременяя себя поиском доказательств», — иронизируют в ВАК.

Часть авторов, публиковавших тексты о России в исследуемом Мединским периоде, он просто проигнорировал, равно как и новейшие исследования этого вопроса. В итоге ученые делают вывод, что министр не сказал «ничего нового». «Разумеется, отдельные недочеты, ошибки, неточности, опечатки могут быть в любом исследовании. Но в диссертации В. Р. Мединского их количество зашкаливает, являясь системной, качественной проблемой», — говорится в заключении.

Напомним, на основе этого документа комиссия рекомендовала лишить министра ученой степени. Внимание к диссертации доктора наук Мединского связано с заявлением в апреле 2016 года историков Вячеслава Козлякова и Константина Ерусалимского вместе с экспертом «Диссернета» Иваном Бабицким о ненаучности и абсурдности этого труда. Диссертационный совет Белгородского государственного университета не нашёл нарушений в этой работе, а аналогичный совет МГУ отказался ее рассматривать.