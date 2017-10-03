Они проголосовали

Вопрос референдума в Каталонии очень прост: вы хотите, чтобы Каталуния была независимым государством в форме республики?

Нынешний король Филипе IV – потомок тех самых Бурбонов, которые пришли к власти в Испании после 11 сентября 1714 г., а потом всячески пытались уничтожить каталонскую национальную идентичность, запрещая язык и культуру.

Но главное, что возмущает людей сегодня, – коррупция и безнаказанность коррупционеров. Содержание членов королевской семьи дорого обходится испанскому народу, платья королевы Летиции стали мемом, как символ бессмысленного расточительства. А тут еще и коррупционные скандалы на высочайшем уровне. Махинации с недвижимостью, откаты за строительные подряды – современные Бурбоны этим не брезгуют. Из-за очередного скандала в 2014 году король Хуан Карлос I отрекся от престола и передал власть сыну. Казнокрады остались безнаказанны, и при этом Испания требует от Каталонии урезания социальных бюджетов, не выделяет средства на крупные инфраструктурные проекты. Каталонские политики тоже не ангелы, но механизмы расследования и возмездия тут работают лучше.