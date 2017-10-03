Судимый лужанин учил воровать несовершеннолетнего

Оперативники задержали в Лужском районе за кражу 21-летнего парня и 14-летнего подростка. Взрослый задержанный ранее судим.

Об этом во вторник, 3 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. В ходе проведения дополнительных мероприятий сотрудники полиции изобличили злоумышленников ещё в восьми преступных эпизодах. Возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ («Кража»), статье 150 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления»).

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