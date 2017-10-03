Два десятка тонн омывайки на метаноле изъяли полицейские в Петербурге

Запрещенную к продаже в РФ стеклоомывающую жидкость в Северную столицу привезли из Подмосковья. Петербургская полиция изъяла запрещенку.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 3 октября, сначала силовики Северной столицы нашли сайт, где продавалась фальсифицированная омывайка (в РФ в ее состав метанол входить не может по закону). Они попробовали заказать крупную партию жидкости, и им это с легкостью удалось. 24 тонны продукции на сумму в 240 тысяч рублей оперативно доставили в Петербург из Московской области. Экспертиза показала наличие метилового спирта в составе. В результате груз был изъят и передан на склад временного хранения.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по статье 14.2 КоАП РФ («Незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена»).

Отметим, что постановление о запрете использования метилового спирта в технических жидкостях для автомобилей было вынесено главой Роспотребнадзора еще в 2007 году. Тогда произошло несколько случаев отравления омывайкой людей, которые решили употребить ее внутрь. Трагедия повторилась в 2014 году.