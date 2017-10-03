Благотворительная организация «Каритас» открыла пункт бесплатной консультативной социальной помощи

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16:43 03.10.2017
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16:38
В Доломане ждут вылета две сотни клиентов «Вим-Авиа» из Петербурга
16:25
«Маяковскую» открыли на вход
16:24
Петербургская прокуратура проверит рэп-баттл депутатов Резника и Анохина
16:17
Кержаков отметит день рождения Путина матчем за клуб Кадырова против ветеранов Италии
16:11
«Маяковская» закрыта на вход, работает переход с «Площади Восстания»
16:09
В Google Play обнаружили вирус, который воровал пароли от мобильных банков
16:04
Задержанного в Петергофе ветерана Чернобыля оштрафовали на 5000 рублей
16:00
ЗВО: Суворовское училище переедет из дворца на Московский на осенних каникулах
15:58
Семья фигурантов дела вице-губернатора Оганесяна отпразднует Новый год раздельно
15:53
С почтового склада в Финляндии украли 2000 смартфонов на миллион евро
15:49
На реке Красненькой нашли нелегальную свалку строительных грунтов
15:43
В Петербурге наконец назначен новый начальник ГИБДД
15:35
ЕСПЧ обязал выплатить €20 тыс. за смерть онкобольной в тюремной больнице Петербурга
15:24
Погибших при теракте в петербургском метро помянули панихидой
15:19
В Петербурге направлено в суд дело о продаже «кардиологической плазмы»
14:47
В выявленном ФАС картельном сговоре о поставках для МВД обнаружились пять петербургских компаний
14:42
В Петербурге завтра включат регулярное отопление
14:37
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14:37
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14:27
Проверка на «Достоевской» завершена, опасных предметов на станции не нашли
14:22
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14:15
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13:43
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13:41
Петербургский метрополитен не смог выбрать тренеров по досмотру с первого раза
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03.10.2017 10:50

Благотворительная организация «Каритас» открыла пункт бесплатной консультативной социальной помощи

В Петербурге появилась еще одна точка доступа к бесплатной помощи специалиста по социальной работе. Об этом сообщили в благотворительной организации «Каритас».

Еженедельно по вторникам с 17.20 в социальной службе «Каритас-Петербург», что на улице Рябиновой, 18, ведет прием Евгения Колпакова, специалист, многие годы работающий в Доме Надежды на Горе, специализирующийся на помощи созависимым людям. В рамках приема оказывается консультативная помощь по вопросам различных зависимостей, созависимости, бездомности, сиротства, насилия в семье, других трудных жизненных ситуаций. Все услуги оказываются бесплатно. Возможно последующее социальное сопровождение, помощь в решении сложных ситуаций как в проектах «Каритас-Петербург», так и в бюджетных учреждениях и НКО Петербурга и Ленинградской области.

Деятельность «Каритас» охватывает всех нуждающихся, не зависимо от их этнической принадлежности, национальности, вероисповедания, социального статуса и так далее. Также организация предоставляет все виды социальной помощи. Более подробно о «Каритас» можно узнать на сайте организации.


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