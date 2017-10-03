Благотворительная организация «Каритас» открыла пункт бесплатной консультативной социальной помощи

В Петербурге появилась еще одна точка доступа к бесплатной помощи специалиста по социальной работе. Об этом сообщили в благотворительной организации «Каритас».

Еженедельно по вторникам с 17.20 в социальной службе «Каритас-Петербург», что на улице Рябиновой, 18, ведет прием Евгения Колпакова, специалист, многие годы работающий в Доме Надежды на Горе, специализирующийся на помощи созависимым людям. В рамках приема оказывается консультативная помощь по вопросам различных зависимостей, созависимости, бездомности, сиротства, насилия в семье, других трудных жизненных ситуаций. Все услуги оказываются бесплатно. Возможно последующее социальное сопровождение, помощь в решении сложных ситуаций как в проектах «Каритас-Петербург», так и в бюджетных учреждениях и НКО Петербурга и Ленинградской области.

Деятельность «Каритас» охватывает всех нуждающихся, не зависимо от их этнической принадлежности, национальности, вероисповедания, социального статуса и так далее. Также организация предоставляет все виды социальной помощи. Более подробно о «Каритас» можно узнать на сайте организации.