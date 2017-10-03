Петербурженки завоевали все медали международного турнира по трейл-ориентированию

Петербургские спортсменки стали призерами международного турнира Open Nordic Individual Competition по трейл-ориентированию среди людей с ограниченными возможностями здоровья – они заняли весь пьедестал почета.

Как рассказали в Благотворительном фонде в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ», с 30 сентября по 1 октября в Финляндии проходил международный турнир по трейл-ориентированию. Это аналог спортивного ориентирования, в котором могут соревноваться и спортсмены с любыми формами инвалидности, потому что определяющим является не скорость движения, а чтение карты. Участники должны определить, какой из флажков на местности соответствует заданной легенде. Дистанция преодолевается за определенное контрольное время, но скорость движения не учитывается. Это исключает возможность победы за счет использования более совершенных средств передвижения (электро- или мотоколяски, протезы).

В соревнованиях Open Nordic Individual Competition золото, серебро и бронзу завоевали петербурженки с нарушением слуха Анна Груздева, Мария Юдина и Виктория Солянко. Четвертое место заняла также спортсменка из Северной столицы Дарья Гаврилова.

В фонде отметили, что поездка Виктории Солянко стала возможной благодаря поддержке посетителей краудфандинговой платформы Planeta.ru, которые пожертвовали деньги, чтобы оплатить во время турнира проживание и питание спортсменки. «ТОЧКА ОПОРЫ» благодарит всех, кто помог.