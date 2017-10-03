«Барбоскиных» задержали на таможне в Петербурге

Наклейки с изображением героев мультфильма «Барбоскины» задержали на таможне в Петербурге из-за нарушения авторских прав.

Как сообщает пресс-служба городской таможни 3 октября, документы на 30 тысяч наклеек были поданы в центр электронного декларирования для экспорта в Германию. Сотрудники этой службы усомнились в том, что «Барбоскиных» в Европу отправляют с ведома правообладателя и отправили в студию мультипликации «Мельница» запрос. Там таможенникам однозначно ответили, что никакие наклейки они не отправляли и вовсе их не делают. Право на использование этих изображений «Мельница» также никому не передавала.

В итоге товар был изъят, а отправитель получил протокол о возбуждении административного дела.